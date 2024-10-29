5 симптомів, які свідчать про дефіцит вітамінів та проблеми зі здоров'я

Хронічна втома

За словами гастроентеролога Євгенії Белінської, хронічна втома може бути спричинена дефіцитом вітаміну В12, заліза або вітаміну D. Вони необхідні для підтримки енергії та кровотворення.

Мʼязові болі та судоми

Такий симптом може свідчити про нестачу вітаміну D, магнію або калію.

"Якщо мова про неприємні відчуття в ногах і непереборне бажанням їх рухати, особливо в стані спокою або перед сном, тоді варто розглянути ще дефіцит заліза, який може спричиняти синдром неспокійних ніг", - додала лікар.

Хоча точні причини синдрому неспокійних ніг повністю не вивчені, але існує зв'язок між симптомами і рівнем заліза в крові людини.

Поганий настрій та депресія

Вітаміни групи B, фолієва кислота, залізо та вітамін D грають ключову роль у підтримці нервової системи та регуляції настрою.

Тому варто додати у раціон продукти, які їх містять.

Проблеми зі шкірою та волоссям

Дефіцит біотину (вітамін В7), вітаміну А, Е, цинку та заліза може спричинити сухість шкіри, ламкість нігтів і випадіння волосся.

У вагітних жінок, завзятих курців або у тих, хто зловживає алкоголем, а також у людей з розладами травлення, наприклад, з хворобою Крона, великий ризик розвитку дефіциту біотину.

Також фактором ризику є тривале вживання антибіотиків і деяких протисудомних препаратів.

Заїди в кутиках рота свідчать про дефіцит заліза, цинку, вітамінів групи B, рідше - вітаміну С. Птиця, м'ясо, риба, бобові, темна зелень, горіхи, насіння і цільнозернові продукти багаті на залізо.

Якщо ви відчуваєте ці симптоми, спробуйте додати в свій раціон зазначені вище продукти, щоб побачити, чи покращиться ситуація.

Білі смужки чи плями на нігтях - дефіцит цинку, кальцію, магнію, вітаміну В6 та заліза.

Порушення сну

Часто причиною порушення сну є дефіцит магнію, вітаміну В6, кальцію, залізла та омега-3 жирних кислот. Самі ці мікроелементи допомагають зберігати здоровий сон. Їх нестача може викликати безсоння або проблеми з засинанням.

Лікар зазначила, що ці скарги також можуть бути притаманні не лише дефіциту, а й більше серйозним патологіям.