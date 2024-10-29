UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

5 симптомів, які свідчать про дефіцит вітамінів та проблеми зі здоров'я

Які симптоми свідчать про дефіцит вітамінів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Раціон з недостатнім вмістом вітамінів і мінералів може бути причиною симптомів, які вказують про дефіцити. Зазвичай такий стан виникає в холодну пору року.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про важливі симптоми, які не можна ігнорувати.

Хронічна втома

За словами гастроентеролога Євгенії Белінської, хронічна втома може бути спричинена дефіцитом вітаміну В12, заліза або вітаміну D. Вони необхідні для підтримки енергії та кровотворення.

Мʼязові болі та судоми

Такий симптом може свідчити про нестачу вітаміну D, магнію або калію.

"Якщо мова про неприємні відчуття в ногах і непереборне бажанням їх рухати, особливо в стані спокою або перед сном, тоді варто розглянути ще дефіцит заліза, який може спричиняти синдром неспокійних ніг", - додала лікар.

Хоча точні причини синдрому неспокійних ніг повністю не вивчені, але існує зв'язок між симптомами і рівнем заліза в крові людини.

Поганий настрій та депресія

Вітаміни групи B, фолієва кислота, залізо та вітамін D грають ключову роль у підтримці нервової системи та регуляції настрою.

Тому варто додати у раціон продукти, які їх містять.

Проблеми зі шкірою та волоссям

Дефіцит біотину (вітамін В7), вітаміну А, Е, цинку та заліза може спричинити сухість шкіри, ламкість нігтів і випадіння волосся.

У вагітних жінок, завзятих курців або у тих, хто зловживає алкоголем, а також у людей з розладами травлення, наприклад, з хворобою Крона, великий ризик розвитку дефіциту біотину.

Також фактором ризику є тривале вживання антибіотиків і деяких протисудомних препаратів.

Заїди в кутиках рота свідчать про дефіцит заліза, цинку, вітамінів групи B, рідше - вітаміну С. Птиця, м'ясо, риба, бобові, темна зелень, горіхи, насіння і цільнозернові продукти багаті на залізо.

Якщо ви відчуваєте ці симптоми, спробуйте додати в свій раціон зазначені вище продукти, щоб побачити, чи покращиться ситуація.

Білі смужки чи плями на нігтях - дефіцит цинку, кальцію, магнію, вітаміну В6 та заліза.

Порушення сну

Часто причиною порушення сну є дефіцит магнію, вітаміну В6, кальцію, залізла та омега-3 жирних кислот. Самі ці мікроелементи допомагають зберігати здоровий сон. Їх нестача може викликати безсоння або проблеми з засинанням.

Лікар зазначила, що ці скарги також можуть бути притаманні не лише дефіциту, а й більше серйозним патологіям.

 

Раніше ми повідомляли, чи можуть вітаміни та добавки підвищити імунітет.

Читайте також про 5 переваг вітаміну D для здоров’я серця.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка гастроентеролога Євгенії Белінської та сайт Healthline.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВітаміниЗдоров'я