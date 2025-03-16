П'ять речей, які не слід робити до 9 ранку, якщо ви хочете схуднути

Пропуск сніданку

Дієтолог Марісса Бек розповіла, що пропуск сніданку може здатися гарною ідеєю, якщо ви намагаєтеся схуднути, але відмова від ранкового прийому їжі насправді може призвести до негативних наслідків та переїдання пізніше.

Білок і жир є довготривалими джерелами енергії, які організм перетравлює довше. Додавання продуктів, багатих білком, на сніданок підвищує ситість і підтримує стабільний рівень цукру в крові, допомагаючи зменшити надмірне споживання протягом дня.

Включіть багаті білками продукти, такі як грецький йогурт, яйця, сир, індичку або інше м’ясо. Ви навіть можете додавати горіхи та насіння до пластівців, вівсянки та смузі.

Їсти бездумно

Варто витратити декілька хвилин напередодні ввечері, щоб подумати про те, що ви хочете з'їсти вранці. Можна приготувати сніданок заздалегідь, щоб він був готовий, коли ви прокинетеся.

Планування сніданку напередодні ввечері робить ранок менш хаотичним.

Пропуск зарядки

Вам не потрібно бігати 5 кілометрів перед сніданком, але пропуск руху вранці може сповільнити вашу динаміку. Швидка зарядка, 10-хвилинна прогулянка або навіть танець під пісню, поки ви готуєтеся до дня, підніме настрій.

Дослідження показують, що навіть легка ранкова активність може покращити чутливість до інсуліну та обмін речовин протягом дня, що є ключовими факторами для підтримки здорової ваги.

Зважування

Завдяки численним факторам, включаючи гормони і навіть вчорашню вечерю, ваша вага щодня може коливатись. Побачивши більшу цифру, ви можете запанікувати ат пропустити сніданок, збиваючи ритм вашого тіла.

Вранці цифра на вагах впливає на рішення щодо їжі та фізичних вправ, що може перешкоджати тому, що насправді потрібно вашому тілу.

Недосипання

Дослідження показують, що недостатній сон безпосередньо впливає на апетит і рівень енергії, що призводить до збільшення споживання їжі та зниження метаболізму.

Надавайте перевагу відпочинку - замість прокручування соцмереж на телефоні чи перегляду улюбленого шоу до пізньої ночі - це може значно допомогти у самопочутті та підтримці здорової ваги. Для оптимального здоров’я прагніть 7-8 годин якісно сну.

Додамо, що декілька змін у вашому ранковому і перед сном розпорядку може мати величезне значення, коли справа доходить до досягнення більш здорової ваги. Замість того, щоб пропускати сніданок, зосередьтеся на формуванні стійких, здорових звичок, як-от раніше лягати спати, їсти багатий білком сніданок та готувати їжу заздалегідь.

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