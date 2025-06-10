5 речей, які потрібно робити до 9 ранку, щоб зменшити ризик інсульту

Інсульт залишається однією з головних причин смертності, тому профілактика починається з простих щоденних кроків. Певні дії, виконані до 9 ранку, можуть значно знизити ризик інсульту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Еating well .

Медитуйте або обіймайтеся

Кардіолог Крісті Баллантайн розповіла, що з ниження рівня стресу протягом дня може допомогти мінімізувати ризик інсульту.

Дослідження показують, що медитація може допомогти знизити кров’яний тиск, що, у свою чергу, може зменшити ризик інсульту. Ц е не обов’язково має бути трансцендентальна медитація. Зокрема, молитва або читання надихаючих цитат на день також можуть допомогти знизити кров’яний тиск.

До того ж фізичний дотик, такий як обійми, може допомогти знизити рівень кортизолу під час стресу. Якщо ви не любите обійматися, то можна надсилати текстові повідомлення або телефонувати другу, наголошуючи на важливості міжособистісного зв'язку для мінімізації стресу.

Відмовтеся від штучних підсолоджувачів у каві

Баллантайн вважає, що якщо ви споживаєте менше 400 мг кофеїну (близько 4 чашок кави), то не варто уникати ранкової кави.

Також варто уникати штучних підсолоджувачів, таких як сорбіт і ксиліт. Зокрема, ксиліт пов'язують з підвищеним ризиком утворення тромбів та серцевих хворою, таких як інсульт.

Рухайтеся

Ідеально тренувати вранці перед роботою. Однак не кожен може це зробити.

Натомість лікар рекомендує просто знайти способи включити більше руху у свій ранок, будь то поїздка на велосипеді на роботу, паркування далі від офісної будівлі чи користування сходами замість ліфта.

Фітнес-годинники можуть допомогти мотивувати вас вставати та ходити протягом дня. Важливо знати, що проведення більшої частини дня сидячи може збільшити ризик інсульту.

Тому медик рекомендує проходити щонайменше 7000 кроків на день або більше.

Уникайте сигарет чи вейп

Куріння є одним із найшкідливіших способів підвищити ризик інсульту. Крім того, ті, хто намагався позбутися нікотинотерапії за допомогою вейпінгу, дуже ризикують.

За словами медика, речовини з вейпу потрапляють безпосередньо у кровообіг та сильно шкодять здоров'ю.

Їжте збалансований сніданок

Баллантайн ділиться своїм улюбленим сніданком: кисломолочний сир зі свіжими фруктами, такими як слива або нарізана кубиками диня, посипаним насінням льону.

Н асіння містить рослинні омега-3 жирні кислоти та клітковину, обидва з яких пов'язані з користю для здоров'я судин.

Важливо уникати продуктів з високим вмістом доданого цукру, що може збільшити ризик розвитку діабету - ще одного важливого фактора ризику інсульту.