Эти 5 распространенных убеждений портят нам жизнь: в чем мы заблуждаемся

Люди часто убеждены, что они правы и считают, что полученные знания в жизни дают им некоторую степень превосходства. Однако стоит скептически относиться к некоторым убеждениям, так как они могут вас загнать в ловушку.

Я знаю, что делаю

Такое убеждение на первый взгляд кажется полезным. Оно добавляет уверенности в себе, мотивирует, способствует получению результатов.

Но увы, такое убеждение может стать жуткой ловушкой. Потому что с его помощью можно оправдать самые сумасбродные и дурные поступки.

Такой фразой можно отсечь любую критику и хорошие советы со стороны. Порой между "Я знаю, что делаю" и эгоизмом – буквально один шаг.

Примите тот факт, что вы не всегда знаете, что делаете и это нормально. Именно понимание этого факта помогает учиться новому и адаптироваться к новым обстоятельствам. И не бойтесь ошибаться.

Это несправедливо

Жизнь, в принципе, несправедливая штука. Однако тут есть более важный фактор – мы сами определяем, что справедливо, а что – нет. И создаем собственные установки в силу воспитания, жизненного опыта и опыта других людей.

Самое странное, что при некоторых несправедливостях мы не пытаемся что-то изменить, а ждем, пока что-то произойдет само по себе.

Есть в жизни вещи, которые мы можем контролировать, а есть то, что не можем. Лучше тратить свои силы на то, что в нашей власти.

То, что сейчас вам кажется ужасом и трагедией, через лет 10 может стать самым большим подарком судьбы. Увлечения сейчас могут вас через некоторое время привести ко дну.

В обычной жизни оценивание ситуаций по барометру "справедливости" в собственных головах может принести много проблем.

Больше – значит лучше

Потребительство – один из самых жутких пороков современного общества. И многие понимают, что это плохо, но все равно хотят большего.

Отказавшись от одного вида потребительства, мы находим другой. Отказавшись от шикарных квартир и машин, мы хотим больше впечатлений.

Отказавшись от путешествий по другим странам, мы хотим больше веселья и друзей, пробовать что-то новое.

Парадокс заключается в том, что чем больше у нас выбор – тем нам становится хуже. Мы не становимся счастливее. И в погоне за чем-то новым мы становимся потерянными, а не цельными.

Новые впечатления и новые знакомства важны, но стремление к "больше, лучше, ярче" приносит вреда больше, чем пользы. Постоянный поиск лучшего партнера приводит к одиночеству и усталости от жизни.

Стремитесь к упрощению, а не накапливанию. Откажитесь от лишнего, не будьте только потребителями. Найдите важные занятия для себя и интересных, близких по духу людей – и направьте свои силы именно туда.

Я буду счастлив после получения Х

Цели – это прекрасно. Они нужны, чтобы не тратить свое время и жизнь впустую. Но, порой цели становятся опасными.

Мы сильно нацелены на их достижении и забываем, что смысл в том, чтобы достичь цели, а не превратить ее в величайшую ценность жизни.

Не стоит совершать сомнительные поступки и рисковать здоровьем ради своих целей. Не придавайте излишней важности своим целям, так как вас может накрыть отчаяние и безнадега, если вы не добьетесь своего.

Используйте цели как ориентиры. Двигайтесь в направлении своей мечты, но не ставьте ее на пьедестал всей своей жизни.

Это не помогает стать лучше, значит не нужно

Саморазвитие может превратиться в опасную зависимость. Пытаясь разобраться с какой-то проблемой, люди "подсаживаются" на ощущение постоянного прогресса.

А потом начинают тратить много времени, чтобы оптимизировать каждый свой шаг. И при этом пробуют постоянно новые методы и так себя улучшают, что становится страшно.

Вы зацикливаетесь на себе и вам становится трудно понять тех, кто не связан с вашими стремлениями.

Вы перестаете наслаждаться жизнью, в том числе своими достижениями.

Вы попадаете в ловушку своих целей и начинаете считать, что все, что с ними не связано – пустая трата времени.

Самые ценные моменты жизни не записаны в календаре и списках дел. Чаще всего они происходят спонтанно или в моменты расслабления.

Сыграть в игру, поговорить с ребенком, почитать книгу, поспать подольше – иногда нужно делать простые вещи ради самого процесса, просто так.