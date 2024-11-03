5 ранніх симптомів, які свідчать про серйозні проблеми з печінкою

ироз уповільнює кровотік через печінку та підвищує тиск у вені.

Тиск у цій вені, відомій як ворітна вена, може спричинити накопичення рідини в ногах, що називається набряком, і в черевній порожнині - асцитом.

Таке може виникнути, якщо печінка не може виробляти достатню кількість певних білків крові, таких як альбумін.