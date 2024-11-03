5 ранніх симптомів, які свідчать про серйозні проблеми з печінкою

Печінка є найбільшим внутрішнім органом у тілі та відповідає за багато процесів. Певні симптоми можуть свідчити про проблеми з печінкою, тому їх не можна ігнорувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Нuffpost.
ироз уповільнює кровотік через печінку та підвищує тиск у вені.
Тиск у цій вені, відомій як ворітна вена, може спричинити накопичення рідини в ногах, що називається набряком, і в черевній порожнині - асцитом.
Таке може виникнути, якщо печінка не може виробляти достатню кількість певних білків крові, таких як альбумін.
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