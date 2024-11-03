5 ранніх симптомів, які свідчать про серйозні проблеми з печінкою

Печінка є найбільшим внутрішнім органом у тілі та відповідає за багато процесів. Певні симптоми можуть свідчити про проблеми з печінкою, тому їх не можна ігнорувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Нuffpost .

Гастроентеролог Дуглас Вейн розповів, що захворювання печінки - це дуже широкий термін, який охоплює багато різних станів, які порушують нормальну функцію печінки.

Пожовтіння шкіри або очей

Незначною ознакою захворювання печінки є пожовтіння білків очей або шкіри, відоме як жовтяниця.

Це трапляється, коли є надлишок білірубіну - пігменту, який утворюється під час природного розпаду еритроцитів в організмі. Білірубін зазвичай переробляється в печінці та видаляється з організму, але його надмірна кількість може викликати жовтяницю та вказувати на проблеми з печінкою.

Темна сеча

Темний колір сечі - це показник того, що вам потрібно більше рідини.

Але для людей із захворюваннями печінки також характерний таким симптом, навіть при регулярному зволоженні.

Це пов’язано з накопиченням білірубіну, який може змінити колір сечі на темно-оранжевий.

Якщо ви п’єте достатню кількість води, але все ще помічаєте проблеми з кольором сечі, то це може бути ознакою хвороб печінки.

Розгубленість

Серйозні зміни у вашому психічному стані не слід ігнорувати. Вони можуть бути ознакою проблем з печінкою або ряду інших основних проблем. Якщо ви відчуваєте проблеми, що змінюють свідомість, негайно зверніться за допомогою.

У здорової людини може розвинутися гостра печінкова недостатність, яка може проявитися у вигляді змін у психічному стані чи особистості, таких як дезорієнтація, сплутаність свідомості або сонливість.

Набряк ніг або живота

Набряки ніг і стоп потенційно можуть вказувати на те, що щось не так. Ц ироз уповільнює кровотік через печінку та підвищує тиск у вені.

Тиск у цій вені, відомій як ворітна вена, може спричинити накопичення рідини в ногах, що називається набряком, і в черевній порожнині - асцитом.

Таке може виникнути, якщо печінка не може виробляти достатню кількість певних білків крові, таких як альбумін.

Легко виникають синці та кровотечі

Люди з пошкодженням печінки можуть легко отримати синці або проблеми з зупинкою кровотечі.

Це відбувається тому, що печінка виробляє білки, необхідні для згортання крові. Тому, коли вона не функціонує належним чином, виникає такий стан.