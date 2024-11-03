5 ранніх симптомів, які свідчать про серйозні проблеми з печінкою
Печінка є найбільшим внутрішнім органом у тілі та відповідає за багато процесів. Певні симптоми можуть свідчити про проблеми з печінкою, тому їх не можна ігнорувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Нuffpost.
Гастроентеролог Дуглас Вейн розповів, що захворювання печінки - це дуже широкий термін, який охоплює багато різних станів, які порушують нормальну функцію печінки.
Пожовтіння шкіри або очей
Незначною ознакою захворювання печінки є пожовтіння білків очей або шкіри, відоме як жовтяниця.
Це трапляється, коли є надлишок білірубіну - пігменту, який утворюється під час природного розпаду еритроцитів в організмі. Білірубін зазвичай переробляється в печінці та видаляється з організму, але його надмірна кількість може викликати жовтяницю та вказувати на проблеми з печінкою.
Темна сеча
Темний колір сечі - це показник того, що вам потрібно більше рідини.
Але для людей із захворюваннями печінки також характерний таким симптом, навіть при регулярному зволоженні.
Це пов’язано з накопиченням білірубіну, який може змінити колір сечі на темно-оранжевий.
Якщо ви п’єте достатню кількість води, але все ще помічаєте проблеми з кольором сечі, то це може бути ознакою хвороб печінки.
Розгубленість
Серйозні зміни у вашому психічному стані не слід ігнорувати. Вони можуть бути ознакою проблем з печінкою або ряду інших основних проблем. Якщо ви відчуваєте проблеми, що змінюють свідомість, негайно зверніться за допомогою.
У здорової людини може розвинутися гостра печінкова недостатність, яка може проявитися у вигляді змін у психічному стані чи особистості, таких як дезорієнтація, сплутаність свідомості або сонливість.
Набряк ніг або живота
Набряки ніг і стоп потенційно можуть вказувати на те, що щось не так. Цироз уповільнює кровотік через печінку та підвищує тиск у вені.
Тиск у цій вені, відомій як ворітна вена, може спричинити накопичення рідини в ногах, що називається набряком, і в черевній порожнині - асцитом.
Таке може виникнути, якщо печінка не може виробляти достатню кількість певних білків крові, таких як альбумін.
Легко виникають синці та кровотечі
Люди з пошкодженням печінки можуть легко отримати синці або проблеми з зупинкою кровотечі.
Це відбувається тому, що печінка виробляє білки, необхідні для згортання крові. Тому, коли вона не функціонує належним чином, виникає такий стан.
Лікар також зазначив, що сильне або помірне вживання алкоголю є частим фактором, який призводить до проблем з печінкою.
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