5 простих порад, які допоможуть схуднути весною

Фахівець не радить сідати на жорстку дієту, як тільки пригріє сонечко і захочеться вийти на прогулянку у більш легкому одягу та взутті. Тобто, худнути, харчуючись одним тільки салатом, не потрібно. Але варто прислухатися до 5 важливих порад.

Не пропускайте прийоми їжі

Особливо сніданок. Він допоможе запустити метаболізм після нічного голоду. А ось його відсутність викличе метаболічні та гормональні спецефекти, які будуть ускладнювати вибір здорової їжі протягом дня. Крім того, ви матимете менше енергії.

Приберіть перекуси

Часті перекуси сповільнюють обмін речовин. Крім того, вони стимулюють постійне вироблення шлункового соку, що робить нас постійно голодними.

Тому на деякий час поверніться до 3-кратного раціону. Паузи між прийомами повинні бути "чистими" від їжі. Скажіть "ні" також солодкому, каві з молоком або жменьці родзинок.

Пам'ятайте про правила збалансованої тарілки

У такій тарілці ½ - це овочі, ягоди або фрукти, ¼ - це білок (яйця з жовтком, риба, птиця, нежирне м'ясо, соя та бобові - сочевиця, нут, горох). І все це супроводжується заправкою або додаванням корисних жирів - оливкової, лляної, волоських горіхів олії, насіння льону, кунжуту, авокадо, горіхів, гарбузового насіння, оливок, печінки тріски. Але з жирами будьте обережні.

Їжте повільно

Організму людини потрібно 20-30 хвилин, щоб звільнити гормони, які викликають почуття ситості. Якщо ви швидко їсте, тіло не встигне повідомити, що їжі достатньо. Так ви переїдатимете, відчуватимете тяжкість у животі й набиратимете вагу.

Більше рухайтесь

Навіть коротка прогулянка на свіжому повітрі зможе позбавити вас від зайвих зимових кілограмів.

"І на останок - маленька хитрість. Приберіть їжу з вільного доступу, особливо спокусливу. Ви менше переїдатиме, якщо "добути" їжу будете складніше", - радить дієтолог.