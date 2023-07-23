5 препаратів, які мають бути у вашій аптечці, якщо у вас "серце"

Для купірування гіпертонічного кризу

Тримайте в аптечці Каптоприл або Каптопрес. Препарат приймається під язик (зазвичай 25 мг, ефект - протягом 10-20 хвилин).

Або ж Ніфедипін чи Моксонідин. Вони також приймаютьсі під язик (0,2-0,4 мг, ефект протягом 10-20 хвилин).

При тахікардії

Якщо у вас трапляється тахікардія, тобто підвищене серцебиття у стані спокою, вам треба тримати поруч такі препарати, як Метопролол або Верапаміл (приймати за інструкцією).

При пекучих болях за грудиною (підозра на інфаркт)

Вам потрібен Нітрогліцерин 0,5 мг у таблетках або в спреї. Одну інгаляційну дозу треба розпорошити в порожнину рота при затримці дихання. Або ж одну таблетку/капсулу покласти під язик, капсулу попередньо розкусити, але не ковтати. Або Аспірин (ацетилсаліцилова кислота) 0,25 г.

Виписані лікарем препарати

Зазвичай люди з серцево-судинними захворюваннями мають список пожиттєвих препаратів, виписаних кардіологом.

Ці ліки треба приймати регулярно, тож вони повинні завжди бути у вашій аптечці.

Щоб збити тиск в екстрених ситуаціях

Буває, що швидка затримується, а препарати від тиску не допомагають, тоді треба зробити внутрішньом'язевий укол.

Для цього потрібен Фуросемід розчин №5 та Магнію сульфат №10.



"Друзі, нагадую, при гострих станах та перших ознак хвороби - викликайте швидку допомогу", - наголосила Наталя Іванюк.