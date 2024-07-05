5 порід чорних кішок, які зовсім не моторошні

Існує упередженість до чорного кольору, через яку таких кішок кидають частіше, ніж будь-якого іншого забарвлення. Їх навіть присипляють частіше, ніж кішок світлішого забарвлення.

Чорні кішки часто асоціюються з таємницями та чарами. На подив деяких - це не одна порода, а безліч видів які можуть мати чорну шерсть різної довжини.

Бомбейська кішка

Висота: 23-33 см

Вага: 3,5-7 кг

Тривалість життя: 9-15 років.

Бомбейська порода - це ідеальний баланс сміливості та милості, є сумішшю чорної американської короткошерстої та бірманської кішок. Їхнє хутро буває тільки чорного кольору, і вони завжди нагадують маленьких пантер з яскраво-жовтими очима, тоді як в інших чорних кішок очі можуть бути жовтими або зеленими.

У цих кішок багато енергії та ще більше характеру. Вони готові практично до будь-якої діяльності, поки поруч знаходиться їхня кохана людина. Бомбейські кішки не підходять для будинку, де їх цілий день залишають самих.

Кішка бомбейської породи (фото: Вікіпедія)

Орієнтальна короткошерста

Висота: 23-28 см

Вага: 3,5-5,5 кг

Тривалість життя: 12-15 років.

У перервах між іграми орієнтальні короткошерсті люблять обійматися або просто ходити за своїми людьми з кімнати до кімнати.

Як і багато сіамських порід, орієнтальні короткошерсті кішки відомі своїм балакучим характером. На відміну від своїх родичів, ці кішки мають незвичайний вокал, який більше схожий на гудок, ніж на нявкання.

За їхньою короткою гладкою шерстю легко доглядати. Крім чорного, ви знайдете їх у приголомшливому лавандовому, коричневому, помаранчевому кольорі та практично в будь-якому візерунку.

Чорна орієнтальна кішка (фото: Вікіпедія)

Перська

Висота: 25-38 см

Вага: 3-6 кг

Тривалість життя: 10-15 років.

Перські кішки - це царська порода з гладкою мордою, вони бувають різних кольорів, включаючи чорний. Були однією з перших порід на першій виставці кішок у 1871 році.

Хоча перси обожнюють увагу, вони також дуже ніжні та віддають перевагу рутині і тиші. Це робить їх більш відповідними для сімей з дітьми старшого віку, а не для малюків чи немовлят.

Персам потрібне щоденне розчісування та часті ванни, щоб їх шерсть не плуталася.

Перська кішка черепахового забарвлення (фото: Вікіпедія)

Менська кішка

Висота: 18-28 см

Вага: 3,5-5,5 кг

Тривалість життя: 9-13 років.

Менська кішка родом з британського острова Мен (невеликий острів в Ірландському морі). Цю породу любили стародавні моряки та фермери завдяки їх навичкам полювання на гризунів, але ви впізнаєте їх за хвостом - а точніше, за його відсутністю.

Їхня товста подвійна шерсть повністю чорна, але ви також можете знайти цих добродушних кішок практично в будь-якому поєднанні кольорів та малюнків. Найбільш поширені руді, смугасті та черепахові забарвлення.

Менська кішка чорно-білого забарвлення (фото: Вікіпедія)

Девон Рекс

Висота: 25-30 см

Вага: 3-4 кг

Тривалість життя: 9-15 років.

Якщо вам потрібна чорна кішка з кучерявою вовною, зверніть увагу на девон-рекса. Вони виділяються не тільки тим, що мають кучеряве хутро, яке в'ється, але і своєю унікальною інопланетною зовнішністю і доброзичливим характером.

Їхня приваблива шерсть не вимагає особливого догляду, щобільше, занадто ретельний догляд може призвести до ламання ніжних волосків.

Кішка породи девон-рекс (фото: Вікіпедія)