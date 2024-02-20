5 ознак токсичних стосунків: перевірте свої

Спочатку все добре

Такі випадки досить часто трапляються на роботі. Коли виникає, так звана, дружба, а потім ви навіть не помічаєте, як уже робите вночі проєкт для вашого нового друга чи подруги, бо в них якась травма у стосунках і ніяк не виходить зробити свою роботу. А ви ж подруга, зможете допомогти.

Але після успішної здачі проєкту ваша дружба кудись дівається й ви вже ходите на каву одна та "копаєтесь" у собі, намагаючись зʼясувати, що з вами не так. Так от, скажемо відразу - з вами все так. Просто ви потрапили в пастку аб'юзера, який звик користуватися людьми, щоб полегшити собі життя.

Мінімальні знаки уваги

Так, вони час від часу роблять якісь знаки уваги, але, як правило, це якісь незначні речі, які їм нічого не коштують. Наприклад, можуть подарувати вам камінчик, привезений колись з моря, приправивши це красивою романтичною історією. Вони роблять це для того, щоб ви потім не могли протистояти якимось їхнім проханням.

Тому будьте готові, що натомість вам доведеться розплачуватися емоційним обслуговуванням, своїм часом і силами.

Ознаки токсичних стосунків (фото: Freepik)

Майже нічого не знають про вас

Попри те, що ви вже довго товаришуєте чи у стосунках, ви можете помічати, що людина постійно забуває день вашого народження чи те, що ви пробігли свій найдовший марафон.

Це просто показує, що вони не дуже зацікавлені в тому, щоб познайомитися з вами ближче, і не звертають на вас ніякої уваги. Їм цікаві лише вони самі й те, як вони можуть отримати вигоду від того, щоб бути друзями або зустрічатися з вами.

На вас скидають усі свої проблеми й постійно просять робити щось для них, навіть якщо ви зайняті чи не хочете. Використовують вас для зливання своїх негативних емоцій. Можливо, траплялося так, що ця людина, ніби просто так, кличе вас на каву й потім починає виливати купу негативу зі свого життя.

Можуть позичити ваші речі й не повернути їх чи повернути брудними. Або просити у вас позичити гроші й забути віддати. Це все - червоні мітки, які говорять про те, що ця людина не поважає ваших кордонів.

Гра в одні ворота

Ви завжди перші їм телефонуєте, запрошуєте на зустріч, робите кроки, щоб тримати "на плаву" ваші стосунки, будуєте свої плани, враховуючи їхні побажання. Вітаємо, це гра в одні ворота. Бо що робить та людина? Нічого! Вона не бажає відмовитися від ваших зусиль або віддячити вам за вашу увагу, тому що її все влаштовує і так.

Що робити

Як правило, стосунки людей охоплюють взаємодію й певну взаємодопомогу.

Але допомога - це добровільна штука, за умов, що у вас є можливість, ресурс і вам комфортно в цій ситуації. Індикатором розуміння, що вас використовують, є дискомфорт. І тут дуже важливий момент - довіритися й прислухатися до себе та своїх відчуттів.

Часто це повʼязано зі стертими особистими кордонами. У кожної людини є своя червона лінія - момент, після якого починає відчуватися напруга. У когось ці межі чіткіші, міцніші, він може спокійно сказати, наприклад: "Слухай, ти забуваєш втретє гаманець, у чому прикол?".

Мені це неприємно. А хтось, можливо, ріс в умовах, коли ці межі не поважали: якщо в людини порушене відчуття самоцінності, їй часто здається, що інші важливіші за неї. Таким людям значно складніше сказати "Ні", "Досить", вони дуже довго терплять споживацьке ставлення до себе, а інші цим прекрасно користуються.

Це, безумовно, питання, яке краще пропрацювати з психотерапевтом, адже від цього ніхто не застрахований і це досить травматичний досвід.

Є невелика хитрість. Коли ви відчуваєте якийсь підступ у проханні до вас - не погоджуйтеся відразу, скажіть, що вам потрібно подумати, порадитися з друзями, родичами. Це дасть час розібратися в ситуації й ухвалити зважене рішення.

І ще - коли ви боїтеся говорити «ні», хвилюючись, що можете втратити друга або подругу, перш за все подумайте, чи потрібна вам людина, яка не прийде на допомогу, коли вам щось знадобиться.

