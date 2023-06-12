5 ознак токсичних стосунків з мамою, про які вам не говорять

Постійна критика

Мама постійно вас критикує, але сама взагалі не сприймає критику.

Для неї ви завжди не так одягаєтесь, недостатньо працюєте, не те кажете, не так поводитесь, погано стараєтесь. Однак вона про себе так не думає.

Мама ніколи не визнає свою провину

Мати ніколи не визнає свою провину, особливо, коли ви згадуєте дитячі історії, які для вас були досить неприємними.

Вона завжди знаходить собі виправдання, або, ще гірше, може сказати на кшталт, що "такого не було, ви вигадуєте та взагалі ви самі у всьому винні".

Позиція жертви

Матір не несе жодної відповідальності за події у власному житті, постійно скаржиться, знаходить винних, засуджує всіх навколо. Стверджує, що їй всі заважають та не дають вибору.

Порушення особистих кордонів

Матуся надмірно цікавиться вашим особистим життям. Їй все цікаво: куди ви ходите, з ким зустрічаєтесь, скільки спите, що їсте тощо. Приватності жодної.

Почуття вини та сорому

Мама часто викликає у вас почуття провини або сорому. З будь-якого приводу: за те, як ви виглядаєте, поводитесь, як часто навідуєтесь до неї.

Телефонні розмови часто починаються зі звинувачень у тому, що ви про неї забули та зовсім не цінуєте.

За словами нейрокоуча, з такими батьками варто м’яко, але чітко окреслювати свої кордони та відстоювати їх.