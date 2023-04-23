5 ознак того, що у вас синдром самозванця. Як перевірити себе?

Багато хто точно помічав за собою ці ознаки, але не міг їх правильно ідентифікувати та зрозуміти, що вони вказують на синдром самозванця. Так що ж це таке, як його розпізнати і чим він небезпечний?
Відповіді на ці питання дала психолог Ірина Бабарикіна на своїй сторінці Instagram.
Синдром самозванця - це психологічний феномен, при якому людина потерпає від невпевненості у власних здібностях і досягненнях. Вона не здатна адекватно оцінити свої успіхи.
Попри очевидні докази своїх здібностей, люди з цим синдромом вірять, що не їхні досягнення випадкові, пояснюють їх везінням.
У деяких з цих людей невпевненість у собі настільки виражена, що вони вважають себе самозванцями.
"Для того, щоб заробляти достатньо грошей для задоволення всіх потреб і не шкодувати про зроблений (або не зроблений) вибір через роки", - пояснює психолог.
Також і для того, щоб не віддавати всього себе роботі, не отримуючи натомість навіть відповідної оплати. Позбувшись синдрому, у людини зменшуються ризики отримати нервовий зрив або професійне вигоряння.
"Без синдрому в людини підвищиться самооцінка, вона ставитиме собі нові фінансові цілі та за їх допомогою підвищуватиме свій рівень доходу. А ще - буде психологічно здоровою та повноцінною особистістю", - каже експерт.
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