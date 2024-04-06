5 ознак спокусливої жінки, які відштовхують чоловіків

Постійно фліртує з усіма

Зазвичай чоловіків приваблюють фліртувальниці - бо, окрім того, що жінка весела, вона, безумовно, не сором'язлива. Фліртувальниця одразу виявляє зацікавленість, що значно полегшує процес знайомства та залицяння.

Але є різниця між ситуативним фліртом і постійним фліртом, і останній - це те, з чим чоловіки просто не хочуть мати справу.

Кокетка пускає бісики очима до усіх - до друга, до колеги, до нового знайомого. Спочатку привернути її увагу може здаватися викликом, але ця гра дуже швидко набридає, адже жінка вимагає постійної уваги, яку не віддає. Звісно, хтось може спробувати впоратися з такою поведінкою, але він, швидше за все, буде змучений, перш ніж зрозуміє, що це не варто його часу.

Дівчина-вечірка

Коли чоловіки зустрічають цей клубок веселощів, вони думають, що вона - душа компанії. Вона безтурботна, можливо, трохи дика, і ззовні виглядає як людина, яка може їх зацікавити.

Однак, придивившись, вони розуміють, що все її життя - це вечірка. Хоча гарантоване гарне проведення часу може здатися неймовірною ідеєю, якою вона виявиться у більш серйозному спілкуванні?

Її веселі витівки, товариська вдача і танцювальні рухи хороші в малих дозах, але в цьому випадку не існує "часу закриття". А мати здорові стосунки з людиною, яка тікає у світ вечірок може бути проблематично.

Харизматична та егоцентрична

Вона вважає, що світ обертається навколо неї, тому має право на все - і звісно ж, на любов. Її впевненістю і наполегливістю, безсумнівно, можна захоплюватися, але під цією зовнішністю ховається егоїзм і егоцентризм, які роблять її нестерпною.

Перебування у стосунках з нею виснажливе - партнер намагається зробити все можливе, щоб вона була щасливою. У той час як їй завжди буде мало того, що їй можуть дати, а взаємності від неї насправді майже нема.

Ця жінка потребує уваги більше, ніж її приділяє (ілюстрація: Freepik)

Одразу планує спільне майбутнє

Вона може бути фантастичною жінкою, однак на першому ж побаченні, як тільки-но хлопець починає відчувати комфорт, вона починає говорити про місце весілля, про те, скільки дітей вона хоче, і про майбутню собаку.

Такі серйозні теми на початку - величезний тиск для будь-кого. У здорових стосунках перші пару місяців - і особливо перші пару побачень - період звикання.

Жінка, яка швидко переходить до "жили довго і щасливо", змушує чоловіків замислитися, чи справді вони - її ідеальна пара. Можливо, в її планах - здійснити свої мрії, незалежно від того, хто стоїть навпроти неї біля вівтаря.

Планувати спільне життя з першого побачення - тиск на партнера (ілюстрація: Freepik)

Залежна від стосунків

Якийсь час в стосунках з нею буде добре, адже це ставить чоловіка у позицію, де він може відчути себе лідером. Крім того, у неї є чудові якості, а також вона дуже покірна - настільки, що не може прийняти рішення самостійно.

Ця дівчина не може нікуди піти або щось зробити без компанії свого чоловіка. Вона переймає його інтереси, дзвонить безліч разів на день і це може перейти в спроби контролю.

Вона завжди поруч і покладається на те, що її розважатимуть, тому що у неї, по суті, немає власного життя. Це вбиває будь-які шанси хлопця скучити за нею, позбавляючи його енергії і виснажуючи його терпіння вимогами.

Залежність від стосунків - психологічна проблема (ілюстрація: Freepik)