5 ознак, що у вас "синдром бідняка": що це таке та як змінити

Заробляєш нормально, але живеш так, ніби грошей немає? Постійна економія, страх витрат і відмова від можливостей можуть свідчити про "синдром бідняка" - психологічну пастку, яка тримає в режимі виживання.

Що таке "синдром бідняка", як він проявляється і що допоможе від нього позбавитися, щоб жити краще, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

"Навіщо купувати якісне взуття, якщо можна взяти найдешевше і якось проходити сезон?","Багато грошей - це не для мене. Їх треба важкою працею заробляти". Чули таке? Або, може, ловили себе на подібних думках?

За словами експерта, це класичні прояви "синдрому бідняка" - психологічного стану, коли людина мислить категоріями нестачі, боїться витрачати гроші, не вірить у можливість достатку і живе за принципом "аби було".

"Причому цей синдром не завжди залежить від реального фінансового стану. Навіть ті, хто добре заробляє, можуть підсвідомо триматися за звички бідності", - додав Віталій Курсік.

Як розпізнати синдром бідняка?

Економія не там, де треба

Людина купує найдешевші речі, які швидко ламаються, боїться інвестувати в якість. Або думає, що декілька тисяч за якісне взуття, яке послужить не один рік - це дорого, тому купляє кожного сезону дешевше.

Страх перед грошима

Будь-яка велика сума сприймається як щось небезпечне: "А що як вкрадуть?", "Це все одно не для мене".

Звичка терпіти й чекати кращих часів

Людина відкладає життя на потім: новий одяг, подорожі, навчання - все "якось іншим разом".

Невміння відпочивати

Відчуття провини за витрати на себе: "Та кому ті вихідні потрібні?", "Я краще ще попрацюю".

Віра в те, що гроші дістаються лише важкою працею

І якщо щось вийшло легко, то це "якась афера" або "везе тільки обраним".

Як позбутися "синдрому бідняка"?

Працюйте з установками

"Помічайте свої думки про гроші та змінюйте їх. Наприклад, замість "я не можу собі цього дозволити" - "як я можу це собі дозволити?" - радить коуч.

Інвестуйте в якість

Замість десяти дешевих речей купуйте одну хорошу - у довгостроковій перспективі це вигідніше.

Дозвольте собі витрачати

Маленькі радощі - це не марнотратство, а вклад у якість життя.

Відкиньте відчуття провини

Гроші - це ресурс, який працює на вас, а не привід для самознищення. Врешті-решт, гроші потрібні якраз для того, щоб ви могли їх витрачати на те, що вам потрібно.

Розширюйте горизонти

Оточуйте себе людьми, які мислять категоріями достатку, а не дефіциту.

"І головне - змінюється не той, хто багато заробляє, а той, хто починає мислити по-іншому. Тому якщо вам відгукується цей текст - можливо, саме час трохи "перепрошити" свої фінансові звички, наприклад, попрацювавши з коучем", - резюмує Віталій Курсік.