5 ознак, що ароматична свічка токсична та шкодить здоров'ю: перевірте свою!

Як розпізнати небезпечний віск для свічок

Коли свічки горять, вони виділяють леткі органічні сполуки (ЛОС), які включають різноманітні хімічні речовини, а концентрація ЛОС у приміщенні до 10 разів вища, ніж на вулиці.

Пульмонолог Ентоні Салеха розповів, що ЛОС, що виділяються парафіновими свічками, мають гірший вплив на здоров'я, ніж більш натуральні альтернативи, такі як соєвий, кокосовий, пальмовий або бджолиний віск.

За словами алерголога Ручі Сінгла, коли горить свічка, то ці гази випаровуються в повітря, і ми вдихаємо їх, тому вони можуть впливати на пазухи, легені та навіть шкіру.

Рекомендується намагатися використовувати свічки, виготовлені більш натуральним способом, або з соєвого, бджолиного воску, кокосової олії, або з інгредієнтів на основі тваринних жирів.

Основні сигнали, що свічка небезпечна для здоров'я:

під час використання має різкий, хімічний або задушливий запах - це часто вказує на синтетичні ароматизатори або фталати

чорний дим або кіптява - може погіршувати якість повітря в приміщенні. Сигнал, що свічка зроблена з парафіну або має забруднення у воску

головний біль, нудота, запаморочення - це реакція на леткі органічні сполуки (ЛОС), які виділяються при горінні неякісних ароматів

сльозотеча, кашель або подразнення дихання - ознака алергії або чутливості до хімічних речовин

залишки кіптяви на стінах, меблях чи шторах - явна ознака шкідливого диму

Чого слід уникати

Слід уникати фталатів у ароматичних свічках, які є хімічними речовинами, що використовуються для збереження ароматів у парфума. Фталати часто позначаються як абревіатури, такі як DEP (діетилфталат), DnHP, які викликають головний біль та DIDP (диізодецилфталат) - часто погіршує симптоми астми та алергії.

До того ж варто використовувати свічки з більш натуральними барвниками. Це тому, що штучні барвники іноді використовують бензин, який сам по собі є канцерогеном, а це означає, що може викликати рак у довгостроковій перспективі.

Найбезпечніші гніти у свічці:

бавовняний гніт без металевої серцевини

дерев’яний гніт (натуральний та приємно потріскує)

Уникай гнітів із металевим дротом - можуть містити свинець або цинк.