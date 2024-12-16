5 несподіваних секретів схуднення, коли вже нічого не виходить

Якщо ви намагаєтеся схуднути, але вам це ніяк не вдається, можливо, настав час зробити крок назад і переглянути свої методи. Певні звички чи спосіб життя можуть ускладнити, а то й унеможливити схуднення.

Які 5 несподіваних секретів допоможуть скинути вагу, коли вже нічого не працює, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Cleveland Clinic.

5 секретів схуднення, про які ви не знали

Знання - це сила

Основою будь-якого схуднення є дефіцит калорій. Чи знаєте ви, скільки калорій ви споживаєте проти того, скільки спалюєте? Якщо ні, ви вже в невигідному становищі. Якщо ми отримуємо більше калорій, ніж нам потрібно, наш організм накопичуватиме їх у вигляді жиру, тому важливо знати, скільки вам потрібно.

Коли ви знаєте, скільки калорій ви спалюєте, ви можете скоротити споживання приблизно на 500 калорій на день менше. Це дасть свої результати і ви зможете скинути 500 грамів за тиждень.

Споживайте білок

Отримання достатньої кількості якісного білка не тільки сприятиме більшому спалюванню калорій за рахунок посиленого термогенезу, але також даватиме вам ситість.

Дослідження 2020 року в Journal of Nutrition показало, що дієти з високим вмістом білка пов’язані з більшим успіхом у підтримці втрати ваги.

Споживайте білок (фото: freepik.com)

Дослідження показало, що більша кількість білка часто протидіє процесу адаптивного термогенезу - стану, коли організм адаптується до нової ваги, змінюючи витрати енергії. Простий спосіб підвищити споживання протеїну - додавати якийсь білок до кожного прийому їжі та перекусів. Наприклад, споживати яєчний білок на сніданок, хумус на перекус і рибу на вечерю.

Просіть допомогу

Життєво важливо оточити себе людьми, які підтримують і заохочують вас на шляху до схуднення, і уникати тих, хто хоче зірвати ваш прогрес. Якщо ви живете з кимось іншим, отримання їхньої підтримки може бути життєво важливим, щоб ви не піддавалися спокусі нездорової їжі вдома.

Попросіть їх підтримати вас або навіть схуднути разом з вами. Групова підтримка працює добре для деяких людей.

Уникайте солодких газованих напоїв

Такі напої - це просто пусті калорії. Вони не насичують вас так, як справжня їжа.

Відмова від солодких напоїв часто є найпростішим способом швидшого схуднення, і, як бонус, це також корисно для здоров’я серця та профілактики діабету.

Уникайте солодких напоїв (фото: freepik.com)

Тому стежте за споживанням соку, газованої води, солодкої кави, чаю та алкогольних напоїв. Якщо ви вживаєте один із цих напоїв протягом дня, ви отримаєте принаймні 800 додаткових калорій до ночі - і ви все одно будете голодні.

Не поспішайте

Для досягнення "ідеальної" ваги може знадобитися деякий час, і іноді вона може здаватися недосяжною. Не засмучуйтесь, якщо ваша втрата ваги відбувається повільно або ви досягли плато. Збереження навіть невеликої втрати ваги корисно для вашого здоров’я в довгостроковій перспективі, і є чим пишатися.