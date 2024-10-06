5 найкращих бігових тренувань для схуднення та зменшення жиру на животі

бігайте 5 хв та зробіть 15 присідань, 10 віджимань і 20 "альпіністів".

Після цього поверніться на бігову доріжку та пробіжіть ще 5 хвилин.

становіть нахил на 4% і бігайте протягом 10 хв. Кожні 5 хвилин збільшуйте нахил на 1%, максимум до 10%. Підтримуйте стабільний темп бігу протягом усього часу.

дягніть жилет з обтяжувачами та пробіжіть 40 хв.