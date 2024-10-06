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5 найкращих бігових тренувань для схуднення та зменшення жиру на животі

Які вправи допоможуть схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Коли справа доходить до втрати ваги, то зменшення жиру на животі займає одне з перших місць. Окрім переваг для схуднення, регулярний біг може допомогти покращити здоров’я серцево-судинної системи, збільшити м’язову силу та прискорити метаболізм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

 

бігайте 5 хв та зробіть 15 присідань, 10 віджимань і 20 "альпіністів".

Після цього поверніться на бігову доріжку та пробіжіть ще 5 хвилин.  

становіть нахил на 4% і бігайте протягом 10 хв. Кожні 5 хвилин збільшуйте нахил на 1%, максимум до 10%. Підтримуйте стабільний темп бігу протягом усього часу.

   

дягніть жилет з обтяжувачами та пробіжіть 40 хв.

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Спортзал