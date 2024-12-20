5 найдорожчих фруктів у світі, які шокують своєю ціною

Фрукти за тисячі доларів? Таке можливе! У світі існує чимало цікавих продуктів, які вражають своєю ціною, смаковими якостями та історією. Деякі з них дуже рідкісні й це суттєво впливає на їхню вартість.
Які 5 фруктів вважаються найдорожчими у всьому світі та чому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Ціна: до 30 000 доларів за пару
Цей японський делікатес вирощують у місті Юбара. Плоди мають ідеальну круглу форму, солодкий смак і вважаються символом престижу. Щорічно деякі з них продаються на аукціонах за рекордні суми.
Ціна: до 12 000 доларів за гроно
Ще один скарб із Японії. Кожна виноградинка має ідеальний розмір і важить не менше 20 грамів. Виноград славиться своїм насиченим смаком і надзвичайною солодкістю.
Ціна: до 48 000 доларів за плід
Цей різновид "короля фруктів" вирощують у Таїланді. Відрізняється своєю ексклюзивністю та рідкісним смаком, що поєднує солодкість і вершкову текстуру.
Ціна: до 85 доларів за одну ягоду
Ця елітна полуниця вирощується вручну в спеціалізованих умовах у Японії. Її подають у дорогих подарункових наборах, адже кожна ягода має ідеальну форму та винятковий смак.
Ціна: до 4 000 доларів за пару
У перекладі назва означає "Яйце сонця". Це манго вирощується в японському регіоні Міязаки. Плоди мають насичений смак і яскравий червоно-оранжевий колір, що робить їх символом розкоші.
Цікаві факти про фрукти:
Раніше ми писали про мінеральну воду в Японії, пляшка якої коштує до 10 000 доларів.
А ще розповідали про те, яка пляшка вина була продана на аукціоні за пів мільйона доларів.
При написанні матеріалу використані джерела: BBC Travel, Luxury Fruits Japan, Forbes.