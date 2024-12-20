5 найдорожчих фруктів у світі, які шокують своєю ціною

1. Диня Юбара (Yubari Melon)

Ціна: до 30 000 доларів за пару

Цей японський делікатес вирощують у місті Юбара. Плоди мають ідеальну круглу форму, солодкий смак і вважаються символом престижу. Щорічно деякі з них продаються на аукціонах за рекордні суми.

2. Виноград Рубі Роман (Ruby Roman)

Ціна: до 12 000 доларів за гроно

Ще один скарб із Японії. Кожна виноградинка має ідеальний розмір і важить не менше 20 грамів. Виноград славиться своїм насиченим смаком і надзвичайною солодкістю.

3. Дуріан із Нонг Хан (Nong Han Durian)

Ціна: до 48 000 доларів за плід

Цей різновид "короля фруктів" вирощують у Таїланді. Відрізняється своєю ексклюзивністю та рідкісним смаком, що поєднує солодкість і вершкову текстуру.

4. Полуниця Сенбіка (Sembikiya Queen Strawberries)

Ціна: до 85 доларів за одну ягоду

Ця елітна полуниця вирощується вручну в спеціалізованих умовах у Японії. Її подають у дорогих подарункових наборах, адже кожна ягода має ідеальну форму та винятковий смак.

5. Манго Тайо но Тамаго (Taiyo no Tamago)

Ціна: до 4 000 доларів за пару

У перекладі назва означає "Яйце сонця". Це манго вирощується в японському регіоні Міязаки. Плоди мають насичений смак і яскравий червоно-оранжевий колір, що робить їх символом розкоші.

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