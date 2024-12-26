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5 напоїв, які містять усі необхідні поживні речовини для кишечника

Названо напої, які корисні для кишечника (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі напої допомагають покращити травлення, позбавляють від неприємних відчуттів в животі та підвищити імунітет. Дієтологи назвали 5 корисні напоїв, які містять усі необхідні речовини для кишечника.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

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