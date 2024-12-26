5 напоїв, які містять усі необхідні поживні речовини для кишечника

Деякі напої допомагають покращити травлення, позбавляють від неприємних відчуттів в животі та підвищити імунітет. Дієтологи назвали 5 корисні напоїв, які містять усі необхідні речовини для кишечника.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що корисно для кишечника

Дієтолог Кріс Мор розповіла, що певні елементи в напоях, як-от пробіотики, пребіотики та антиоксиданти корисні для здоров’я кишечника.

Це не означає, що напої з цими інгредієнтами швидко змінять ваше здоров’я, але послідовне та збалансоване споживання цих поживних речовин може підтримувати здоровий мікробіом кишечника. Такі інгредієнти також зменшують запалення, сприяють розвитку корисних бактерій, покращують травлення та зміцнюють імунітет.

5 найкращих напоїв для кишечника

Кефір

За словами дієтолога Теджал Парех, кефір містить більше пробіотиків, які збільшують різноманітність кишкових бактерій, а також забезпечують кальцій і білок для загального здоров’я.

Оскільки кефір також має властивості підвищувати енергію, краще пити його вранці замість щоденного білкового коктейлю або чашки кави.

Комбуча

Комбуча - це різновид ферментованого чаю з цілим списком корисних властивостей. Він має протизапальні властивості та покращує імунну систему завдяки благотворному впливу на кишечник.

Імбирний сік або чай

Завдяки своїм заспокійливим властивостям вибір напою на основі імбиру є одним із найкращих способів покращити здоров’я кишечника.

Хоча імбир відомий своїми властивостями проти нудоти, люди століттями використовували цей корінь через його травні властивості. Певні сполуки в імбирі зміцнюють корисні бактерії в кишечнику.

Кістковий бульйон

Кістковий бульйон містить важливі амінокислоти, як глютамін, білок та колаген, які підтримують здоров’я кишечника та зволоження організму.

Бульйон можна придбати або приготувати вдома, що робить його універсальним і доступним способом покращити здоров’я кишечника.

М'ятний чай

Чай - це чудовий спосіб покращити здоров’я кишечника завдяки його протизапальним властивостям. М’ята допомагає розслабити м’язи та може допомогти при загальному дискомфорті в животі.

Якщо ви боретеся з хронічними проблемами травлення, м’ятний чай може допомогти.