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5 моторошних трилерів, які не дадуть вам заснути. Добірка свіжих фільмів жахів

Нові трилери на вечір (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Фільми жахів здатні добряче полоскотати нерви, а тому фани трилерів просто обожнюють історії про демонів, монстрів та інших істот, від яких холоне кров. І нещодавно вийшло чимало моторошних кінострічок, після яких буде важко заснути.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас свіжі трилери на вечір.

"Тихе місце: День перший"

У фільмі розповідається про хвору на рак жінку, яка раптово опиняється в епіцентрі жахливих подій. На Землю напали жахливі монстри, які нічого не бачать, але дуже гарно чують. І виживе лише той, хто зможе не видавати ані звуку.

 

"Пізній вечір з дияволом"

Моторошна стрічка про паранормальні явища точно сподобається фанам фільмів про екзорцизм, дияволів та привидів. Сюжет розповість про ведучого-невдаху, який був настільки у розпачі, що вирішив стати популярним завдяки спіритичному сеансу. І все це дуже погано закінчується.

 

"Омен: Початок"

Пріквел першого "Омена" розповість про велику змову. Радикали з церкви хочуть викликати народження Антихриста. І це стає початком дуже моторошної історії. Фани трилерів, які люблять полоскотати свої нерви, будуть у захваті.

 

"Ебіґейл"

Злочинці викрадають маленьку дівчинку, але навіть не підозрюють, хто вона. І потім вони сильно пошкодують про знайомство з цією дитиною. Адже вона стане їхнім нічним жахіттям.

 

"Проклята Діва"

Стрічка розповість про монахиню, яка вирушає до віддаленого монастиря. І там вона дізнається, що її втягнули у дуже страшні таємниці. Дівчина вагітніє, хоча ніколи не мала стосунків з чоловіками. Її дитина нібито має врятувати світ, хоча це зовсім не так.

 

До слова, раніше ми називали 5 атмосферних фільмів про містику та привидів.

Окрім цього, вже з'явилася добірка 5 смішних серіалів про зомбі.

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