ua en ru
Нд, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

5 моторошних трилерів, які не дадуть вам заснути. Добірка свіжих фільмів жахів

Неділя 11 серпня 2024 19:44
UA EN RU
5 моторошних трилерів, які не дадуть вам заснути. Добірка свіжих фільмів жахів Нові трилери на вечір (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Фільми жахів здатні добряче полоскотати нерви, а тому фани трилерів просто обожнюють історії про демонів, монстрів та інших істот, від яких холоне кров. І нещодавно вийшло чимало моторошних кінострічок, після яких буде важко заснути.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас свіжі трилери на вечір.

"Тихе місце: День перший"

У фільмі розповідається про хвору на рак жінку, яка раптово опиняється в епіцентрі жахливих подій. На Землю напали жахливі монстри, які нічого не бачать, але дуже гарно чують. І виживе лише той, хто зможе не видавати ані звуку.

"Пізній вечір з дияволом"

Моторошна стрічка про паранормальні явища точно сподобається фанам фільмів про екзорцизм, дияволів та привидів. Сюжет розповість про ведучого-невдаху, який був настільки у розпачі, що вирішив стати популярним завдяки спіритичному сеансу. І все це дуже погано закінчується.

"Омен: Початок"

Пріквел першого "Омена" розповість про велику змову. Радикали з церкви хочуть викликати народження Антихриста. І це стає початком дуже моторошної історії. Фани трилерів, які люблять полоскотати свої нерви, будуть у захваті.

"Ебіґейл"

Злочинці викрадають маленьку дівчинку, але навіть не підозрюють, хто вона. І потім вони сильно пошкодують про знайомство з цією дитиною. Адже вона стане їхнім нічним жахіттям.

"Проклята Діва"

Стрічка розповість про монахиню, яка вирушає до віддаленого монастиря. І там вона дізнається, що її втягнули у дуже страшні таємниці. Дівчина вагітніє, хоча ніколи не мала стосунків з чоловіками. Її дитина нібито має врятувати світ, хоча це зовсім не так.

До слова, раніше ми називали 5 атмосферних фільмів про містику та привидів.

Окрім цього, вже з'явилася добірка 5 смішних серіалів про зомбі.

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмы Фільми
NEWS
Не долітають та розвалюються в повітрі. Що відомо про ракети з КНДР, якими РФ бомбить Україну
Не долітають та розвалюються в повітрі. Що відомо про ракети з КНДР, якими РФ бомбить Україну