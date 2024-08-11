5 моторошних трилерів, які не дадуть вам заснути. Добірка свіжих фільмів жахів

Фільми жахів здатні добряче полоскотати нерви, а тому фани трилерів просто обожнюють історії про демонів, монстрів та інших істот, від яких холоне кров. І нещодавно вийшло чимало моторошних кінострічок, після яких буде важко заснути.

"Тихе місце: День перший"

У фільмі розповідається про хвору на рак жінку, яка раптово опиняється в епіцентрі жахливих подій. На Землю напали жахливі монстри, які нічого не бачать, але дуже гарно чують. І виживе лише той, хто зможе не видавати ані звуку.

"Пізній вечір з дияволом"

Моторошна стрічка про паранормальні явища точно сподобається фанам фільмів про екзорцизм, дияволів та привидів. Сюжет розповість про ведучого-невдаху, який був настільки у розпачі, що вирішив стати популярним завдяки спіритичному сеансу. І все це дуже погано закінчується.

"Омен: Початок"

Пріквел першого "Омена" розповість про велику змову. Радикали з церкви хочуть викликати народження Антихриста. І це стає початком дуже моторошної історії. Фани трилерів, які люблять полоскотати свої нерви, будуть у захваті.

"Ебіґейл"

Злочинці викрадають маленьку дівчинку, але навіть не підозрюють, хто вона. І потім вони сильно пошкодують про знайомство з цією дитиною. Адже вона стане їхнім нічним жахіттям.

"Проклята Діва"

Стрічка розповість про монахиню, яка вирушає до віддаленого монастиря. І там вона дізнається, що її втягнули у дуже страшні таємниці. Дівчина вагітніє, хоча ніколи не мала стосунків з чоловіками. Її дитина нібито має врятувати світ, хоча це зовсім не так.