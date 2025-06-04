5-місячний син популярних українських блогерів зламав череп: що відомо про стан дитини

5-місячний син сім'ї українських блогерів Ровшани і Лейли Годжатової потрапив до лікарні. Малюк сильно травмувався під час сну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram сімейки Равшиків.

Як розповіла Лейла, інцидент трапився вночі - дитина перекрутилася уві сні й впала, поки батьки міцно спали поруч.

Спершу ознак серйозної травми не було, тож пара не звернулася до медиків.

Проте вже наступного дня на голівці сина з’явилася гематома, що змусило Лейлу негайно звернутися до лікарів.

Син Равшиків отримав серйозну травму (скріншот)

"Ми з Тімуром разом міцно заснули, і він вже цілу ніч спить і не прокидається, щоб поїсти. Він вночі перекрутився і впав з ліжка. Але він заспокоївся, і ми пограли з ним, не було шишки такої, вона зʼявилась на наступний день. Але в мене було тривожно на серці, бо це була гематома. І кажу: треба їхати в лікарню, бо шось не так, хоч і дитина активна, як і не було нічого...", - поділилася Лейла.

Вже в медзакладі після рентгену лікарі виявили перелом черепа.

"Поїхали ми в лікарню і поставили діагноз по рентген-знімку: перелом черепа, якщо своїми словами. Призначили уколи. Висновок: є ліжко - дитина повинна спати в ліжку", - додала блогерка.

Тепер маленького Тимура госпіталізували на 4-5 днів. Йому роблять уколи, медики спостерігають за динамікою.

Син Равшиків отримав серйозну травму (скріншот)

Якщо ситуація ускладниться - може знадобитися пункція для видалення гематоми.

"Зараз Тімура поклали в лікарню на 4-5 днів, треба робити уколи та спостерігати. Якщо що, то уколом роблять пункцію та прибирають гематому. А так - кісточки молоді, і вони швидше зростуться, ніж у дорослого. Все буде добре! Дякую Богу, що всі живі, всі здорові!", - написала блогерка.

Вона також зізналася, що шкодує, що не викликала швидку одразу після падіння. Лейла згадала подібну ситуацію з першою донькою - тоді швидка приїхала, але медики поставилися до її тривоги скептично.

Син Равшиків отримав серйозну травму (скріншот)

"У мене лікар поцікавився: чому ви не викликали швидку? У мене почалися флешбеки. Перша дитина - їй було 6 місяців, коли вона впала з ліжка. Я просто відвернулася, прикрашала ялинку, одна секунда - і вона впала. У мене була паніка тоді. Я викликала швидку. Вони приїздять і дивляться на мене таким поглядом, наче я якась "притрушена", тому що це не привід викликати швидку", - розповіла вона.

Сім’я просить підписників бути уважними та обережними - навіть незначне падіння може обернутися серйозною травмою.

Що відомо про сімейку Равшиків

Ровшан і Лейла Годжатови - подружжя з України, яке здобуло популярність завдяки своїм веселим роликам у Instagram і TikTok. Він - азербайджанець, вона - українка.

Попри культурні відмінності, різницю у віці та спершу несхвальну реакцію з боку батьків, їм вдалося створити міцну й щасливу родину. У пари троє дітей: донька Айсель, син Ельдар і наймолодший - Тимур.

Родина Равшиків (скріншот)

Ще раніше Ровшан виступав у складі музичного гурту Bad boys crew і гастролював по Україні.

Після певного періоду він відійшов від шоу-бізнесу, однак саме завдяки підтримці Лейли знову повернувся до сцени - цього разу як сольний виконавець під псевдонімом RAVSHIK.

Їхні кар'єри - і музична, і блогерська - розвивалися доволі активно, поки початок повномасштабної війни не змусив родину тимчасово залишити Україну. Годжатови певний час жили в Азербайджані, однак згодом вирішили повернутися додому.