5 методів схуднення, які не працюють: чому вірити не варто

Тільки овочі та фрукти

Міф про зайву вагу через велику кількість м'яса в раціоні існує в багатьох країнах світу. Але це правильно лише частково. Однак люди починають виключати м'ясо з раціону та налягають на овочі та фрукти.

У довгостроковій перспективі це справді допоможе трохи відкоригувати свою вагу. Але при цьому організм не отримуватиме достатню кількість білка, а ось вуглеводів буде понад норму.

Тому не варто дотримуватись такої дієти, а особливо – чоловікам. Річ у тому, що за відсутності м'яса в раціоні починає знижуватись кількість дуже важливого гормону – тестостерону.

Нестача білка може викликати головний біль, випадання волосся, проблеми з травленням. Тому варто збалансувати раціон, щоб у ньому було достатньо білків, жирів, вуглеводів та клітковини.

Відмова від вечері

Замість вечері – склянка води або яблуко. Якщо не встигли поїсти до 6 вечора (або 7 вечора) – лягати спати голодними. Ефективність такої дієти має результати лише на самому початку.

А коли потрібна вага досягнута, відбувається зрив і вечері знову з'являються в порядку дня. І це веде не лише до повернення кілограмів, а й до швидкого набору додаткових.

Організм при дієтах робить запас жирових відкладень на випадок чергового дефіциту їжі. Коли запас вже є, ефективність схуднення шляхом відмови від вечері знижується й організм неохоче розлучається зі своїми запасами. Тим більше, що заснути на голодний шлунок важко, особливо в холодну пору року.

Фахівці рекомендують не відмовлятися від вечері повністю, а зробити її кориснішою та одночасно з цим легкою.

Безвуглеводна дієта

Відмова від вуглеводів, кардіотренування, силові вправи та прийом жироспалюючих препаратів – основа безвуглеводної дієти, яку ще називають сушкою. Вважається, що такий спосіб за кілька місяців перетворить тіло на ідеал.

Але насправді за короткий проміжок часу досягти значних результатів не вдасться. Все, чого можна досягти - це позбавлення кількох кілограмів і проблем з обміном речовин.

Правильна вуглеводна дієта передбачає строго нормоване вживання вуглеводів, жирів та білків. Така дієта складається для кожної людини індивідуально – на основі ваги, віку, способу життя. І лише професійним тренером чи дієтологом.

Використання корсета

Реклама спеціальних корсетів стверджує, що вже за місяць об'єм талії скоротиться на 3-5 см і навіть підуть жирові відкладення. Але насправді досягти таких результатів неможливо навіть за 6 місяців безперервного носіння такого корсету.

А ось проблеми зі здоров'ям можуть з'явитися – корсети здавлюють артерії та судини, внутрішні органи, призводять до зневоднення. І організм отримає колосальний стрес.

Чудо-таблетки для схуднення

Найнебезпечніший спосіб схуднути – це за допомогою диво-таблеток, які продають в інтернеті. У рекламі таких препаратів зазначено, що вага знизиться за кілька тижнів. І вартість таких пігулок – просто космос.

Але на жаль, схуднути та стати здоровішим за їх допомогою точно не вийде. Спочатку пару кг дійсно піде, а потім вони повернуться, і ви знову почнете набирати вагу. А разом із зайвими кілограмами можуть виникнути й проблеми зі здоров'ям.

Більшість таких таблеток та порошків випускають маловідомі компанії. Жодних досліджень та випробувань вони не проводять. Що саме входить до складу цих таблеток – зазвичай тримають у секреті. І є ризик, що компоненти можуть бути небезпечними для здоров'я.