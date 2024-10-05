5 людей, які неймовірним чином обманули смерть

Гаррісон Окене - під водою протягом 60 годин

Цей 29-річний нігерійський моряк працював на борту корабля під назвою "Джексон-4", риболовецькому судні з одинадцятьма членами екіпажу.

Раптово почався сильний шторм, і корабель швидко занурився до морського дна, але через те, що він був перевернутий догори дном і під крутими кутом, усе повітря всередині судна стиснулося у верхньому відсіку, до якого Гаррісону вдалося дістатися.

Кімната була досить маленькою і могла вмістити лише стільки кисню, щоб протриматися трохи більше доби, але через тиск води зовні все повітря в судні стиснулося в цій одній кімнаті, що дало змогу йому вижити досить довго, щоб пошукова група занурилася і знайшла його.

Вони не думали, що хтось вижив, і були там лише для огляду уламків, але почувши їх, Гаррісон несамовито стукав по стіні судна молотком, щоб привернути увагу. Це спрацювало, йому привезли спорядження для підводного плавання, і він щасливо повернувся на поверхню.

Гаррісон Окене (фото: bushcraftbuddy.com)

Арон Ралстон - відрізав собі руку ножем

26 квітня 2003 року Арон самостійно підіймався в каньйоні Блу-Джон у штаті Юта, коли з ним трапився нещасний випадок, що змінив його життя.

Пробуючи перелізти через невеликий каньйон, він зрушив камінь і впав на дно каньйону на кілька метрів униз. Падіння не завдало травм, оскільки висота була невелика, але зрушений камінь придавив його руку до стіни каньйону.

Він не мав можливості покликати на допомогу, а місце було настільки віддалене, що людей там не бачать днями, залишаючи його самого з мінімальними запасами їжі та води.

Протягом наступних п'яти днів він економив свої запаси, перш ніж ухвалити рішення відрізати собі руку й спробувати врятуватися. Йому вдалося відрізати передпліччя за допомогою ножа, а потім спуститися на 20 метрів униз каньйоном і пройти сім миль до безпеки, де його зустріла сім'я, що була у відпустці, і викликала рятувальників.

Арон Ралстон (фото: Вікіпедія)

Цутому Ямаґуті - опинився під вибухом двох атомних бомб

6 серпня 1945 року о 8:15 американський бомбардувальник під назвою "Енола Гей" скинув атомну бомбу, що називалася "Малюк", на місто Хіросіма. У цей час Цутому Ямаґуті був на завершальній стадії тримісячного ділового відрядження до цього міста, коли бомба вибухнула менш ніж за дві милі від нього.

Він опинився на краю вибуху, але щільно забудовані будівлі змогли захистити його від більшої частини вибуху. Ямаґуті сів на поїзд і повернувся до свого рідного міста Нагасакі.

Попри серйозні травми, через три дні він вийшов на роботу до головного офісу компанії "Міцубісі" і був на зустрічі з начальником, коли сталося друге бомбардування.

Атомна бомба під назвою "Товстун" впав на місто Нагасакі, і Ямаґуті знову опинився в зоні вибуху, але цього разу він був значно далі від місця падіння, а його робоче місце мало товсті бетонні стіни, які зупинили більшу частину ударної хвилі.

Він отримав більше порізів та забоїв, а також серйозні опіки. Потім чоловік сильно захворів через радіаційне опромінення, але якимось чином повністю одужав і помер у віці 93 років 4 січня 2010 року.

Цутому Ямаґуті (фото: bushcraftbuddy.com)

Весна Вулович - впала на 10 км без парашута і вижила

Весна Вулович була сербською стюардесою, яка досі утримує світовий рекорд Гіннеса за виживання після падіння з найбільшої висоти без парашута.

26 січня 1972 року Весна працювала на пасажирському літаку (Jat McDonnell Douglas DC-9), коли на висоті 10 160 м вибухнула бомба, захована в портфелі. Літак був розірваний на частини в повітрі і швидко розвалився на дрібніші шматки, витягнувши 28 пасажирів і членів екіпажу з кабіни, що спричинило їхню загибель.

Весна залишилася на місці в кінці літака, де був завантажений візок для харчування, який утримував її всередині уламків, коли він впав на лісистий гірський схил та вижила.

Весна Вулович (фото: Вікіпедія)

Кріс Герскі - тримався за життя протягом 3 хвилин

У перший день своєї відпустки у Швейцарії Герскі вирішив, що найкращим способом оглянути місцеві визначні пам'ятки буде політ на дельтаплані. Він прибув на стартовий майданчик і пройшов усі протоколи безпеки, але його пілот забув про найважливішу частину процедури - прикріпити його до дельтаплана.

Як тільки дельтаплан стартував з крутого пагорба, Герскі миттєво піднявся у повітря, оскільки дельтаплан швидко набирав висоту, але щось пішло жахливо не так, і його ремінь не підтримував його.

Дельтаплан продовжував набирати висоту, і пілот не мав іншого вибору, як здійснити аварійну посадку на місці, до якого потрібно було летіти майже 3 хвилини.

Герскі вдалося втриматися протягом усього польоту, і він жорстко приземлився в полі, отримавши серйозний перелом зап'ястя та розрив зв'язки у біцепсі від надто довгого тримання.

Кріс Герскі під час свого жахливого польоту (фото: скриншот youtube.com/@Gursk3)