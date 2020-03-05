5 ложных симптомов рака: как не ошибиться

Рак имеет много симптомов, схожих с другими болезнями
Онкологические заболевания на начальных стадиях довольно сложно распознать - не редко люди могут проглядеть важные симптомы, а то и не придать им значения. Но иногда первые "звоночки" других недугов по ошибке можно принять за предвестники возникновения раковой опухоли.
В случае возникновения любых подозрений не стоит лениться сходить на консультацию к онкологу - ведь число тревожных признаков, свидетельствующих о раке, постоянно расширяется.
Впрочем, некоторые из них являются ложными, способными только напрасно настращать человека.
Среди самых распространенных "обманок" можно назвать увеличение лимфоузлов, головную и другие боли, цикличность симптомов и фактор возраста. Об этом передает "Обозреватель".
Если в течение нескольких лет человека мучает боль в спине, головные боли, запоры - скорее всего онкологии нет. Дело в том, что в противном случае фатальный итог наступил бы уже давно.
Резкое появление головной боли или внезапное повышение температуры тела тоже не говорят о злокачественной опухоли. При раковом заболевании симптомы нарастают постепенно.
Большая часть уплотнений на теле человека не является раковой опухолью. Если при касании шишка причиняет боль, это вряд ли онкология. Если она большая, быстрорастущая, твердая, безболезненная и возникла непонятно почему - тогда стоит насторожиться.
Увеличение лимфоузлов стандартно связывают с раком лимфы, но это воспаление сопутствует другим болезням, например туберкулезу.
Люди, страдающие головными болями, нередко начинают подозревать у себя рак мозга. Правда, вероятность онкологии при наличии этого симптома составляет жалкие 0,2%. При маленьких размерах раковой опухоли неприятные ощущения не являются типичным симптомом.
При разрастании ракового образования, частота и интенсивность боли нарастает и не снимается анальгетиками. В этом случае она иногда сопровождается спутанностью сознания и преследует больных во время сна и отдыха. Головную боль при онкологии сопровождают тошнота, рвота, онемение конечностей, снижение слуха и зрения.
Если недомогания систематически появляются и пропадают - это не рак. Злокачественная опухоль вызывает медленное и нарастающее ухудшение состояния в течение нескольких недель и месяцев. Однако, цикличный характер может иметь такой симптом, как диарея с вкраплениями крови.
Рак гораздо реже встречается у тех, кто младше 40 лет. Проявления болезни у людей старшего поколения носят невыраженный смазанный характер.
Исключения: лейкемия чаще всего случается в детском возрасте. Также рак лимфы и яичек бывает у молодых людей.
Напомним, что ранее мы писали об обнаружении нового агрессивного вида рака, который стал чаще поражать молодых.