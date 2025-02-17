5 ліків, які не можна пити при болі. Українці їх вживають роками

Чимало українців, коли відчувають біль, обирають неефективні або навіть шкідливі препарати. Деякі ліки абсолютно недоречні при цьому стані, ба більше можуть зашкодити.

Які саме 5 препаратів - не варто приймати при болю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря-невролога Давида Щербину в Facebook.

5 ліків, якими не треба користуватись при болю

Но-шпа (дротаверин, ніспазм, но-х-ша, ношпаверин)

Цей препарат не має доведеної ефективності при жодному больовому синдромі. У багатьох країнах світу його не використовують через відсутність позитивного ефекту.

Німесулід (німесил, аффида, німід, даймісил, найз, сіган, ремесулід, апоніл, німелган, німедар)

Має високий ризик пошкодження печінки (гепатотоксичність). Краще обрати інші, безпечніші знеболювальні препарати.

Аналгін та ліки з метамізолом натрію (спазмалгон, темпалгін, спазмолікс, пенталгін, андипал, анальдим, реналган, кофальгін)

Метамізол натрію є токсичним і може викликати серйозні побічні ефекти, зокрема агранулоцитоз (різке зменшення кількості лейкоцитів у крові). У багатьох країнах світу ці ліки заборонені.

Кодеїн та ліки, що його містять (пенталгін, пентасед, п’ятирчатка, солпадеїн, солпалгін, біфок)

Кодеїн є опіоїдним анальгетиком, тобто наркотичним засобом, який може викликати залежність. Його слід використовувати лише в особливих випадках та під контролем лікаря.

Ліки з фенобарбіталом (пенталгін, пентасед, п’ятирчатка, андифен, теофедрин)

Фенобарбітал є застарілим протиепілептичним засобом, який може викликати залежність при тривалому застосуванні. Для знеболення він не підходить.