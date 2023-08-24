5 корисних ідей для урізноманітнення омлету: топові поради від дієтолога

Як урізноманітнити омлет

"Якщо ви любите яєчню, урізноманітнити своє меню можна корисним, ніжним на смак, ароматним омлетом. Омлет - відмінна пропозиція для швидкої і легкої в приготуванні страви", - пише дієтолог.

Зробити омлет можна різними способами: на сковороді чи паровій бані, запікати в духовці або ж, наприклад, в мультиварці. Різноманітність додають начинки.

"Можна класти овочі, свіжу зелень, молочні, рибні та м'ясні продукти. Існує багато різних варіантів його приготування і, кожен знайде щось для себе", - додає Фус.

Омлет добре підходить для сніданку. Це блюдо ситне і зарядить енергією на цілий день. Тому не обмежуйте себе тільки "класичною" яєчнею.

"Включайте омлет в свій раціон, експериментуйте і радуйте своїх рідних і близьких. Пропоную 5 ідей корисного омлету", - каже дієтолог.

Варіанти для урізноманітнення омлету (фото: dietolog.fus)

Що зробити, щоб омлет був пишним

Якщо готувати омлет у духовці, то рівномірне пропікання страви з усіх сторін зробить її пишною. Але досягти такого результату можна і під час приготування на сковороді. У цьому випадку потрібно тримати страву під кришкою на малому вогні. Також варто взяти посуд із товстими бортами, щоб омлет не охолоджувався й від цього не падав.

Додавайте у страву мінімум борошна, тоді омлет вийде максимально пишним і не забитим. Також можна додати секретний інгредієнт - мінеральну воду. Бульбашки з неї піднімуть масу.

Викладайте шар омлету не вище 3 см, також додаткові інгредієнти - овочі, зелень, гриби чи м'ясо мають становити не більше 50% страви.