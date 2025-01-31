5 фільмів про жорстку помсту, які ви подивитеся на одному подиху

Якщо ви любите напружені сюжети, де кожен крок головного героя наближає до неминучої відплати, то цей список для вас. У цих фільмах помста не лише головна мета, а й справжнє мистецтво. Відчуття кожної емоції героїв переплітається з непередбачуваними поворотами сюжету, а фінал залишає незабутнє враження.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 5 фільмів про помсту, які захоплять і не відпустять до останньої хвилини.

Шкіра, в якій я живу

Психологічний трилер від Педро Альмодовара, який розповідає історію знаменитого хірурга Роберта Ледґарда. Після трагедії, що забрала життя його дружини, він створює штучну шкіру, яка може витримувати найстрашніші травми. Ледґард тримає в своєму будинку жінку, що стала об'єктом його експериментів, і в той самий час приховує темну та шокуючу правду про своє минуле.

Тіло

Іспанський кримінальний трилер, який розповідає про детектива, який розслідує зникнення тіла жінки, що померла при загадкових обставинах. Тіло, яке зникло з моргу, стає центром заплутаного розслідування, і з кожним кроком детективи все більше заплутуються в павутині таємниць, брехні та несподіваних відкриттів.

Інша жінка

Комедійно-драмедійний фільм, у якому розповідається про трьох жінок, що дізнаються, що їхні стосунки з одним чоловіком - не єдині. Всі вони по-різному реагують на зраду, однак об'єднує їх спільна мета - розібратися у ситуації та знайти своє місце в житті. Під час цього вони розвивають несподівану дружбу, що перетворюється на справжнє випробування для кожної з них.

Помста від-кутюр

Французька кримінальна комедія, яка розповідає про колишнього бандита, що намагається змінити своє життя, ставши дизайнером високої моди. Однак його минуле наздоганяє його, і він вимушений використовувати свої колишні навички, щоб захистити себе та свою нову кар'єру від старих ворогів.

Переспективна дівчина

Драмедія з елементами трилера, яка розповідає про Кассандру, молоду жінку, яка приховує своє розчарування та біль через травматичне минуле. Вона прикидається безтурботною, але насправді має таємний план помсти, намагаючись розкрити несправедливість, яка була заподіяна їй та її близьким.