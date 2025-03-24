46-річна Полякова з оголеними грудьми позувала для обкладинки Playboy: гаряче фото

46-річна співачка Оля Полякова, відома своїм яскравим стилем і відвертими образами, цього разу пішла ще далі. Українська поп-діва вперше з’явилася на обкладинці легендарного чоловічого журналу Playboy. Це її перша ню-фотосесія з 2016 року.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Оля Полякова, якій цього року виповнилося 46, продовжує доводити, що справжня краса не залежить від віку.
Співачка нині перебуває у найкращій формі й демонструє, що чудова фізична форма - це не про вік у паспорті, а про бажання та наполегливу працю.
Вона зізнається, що тепер відчуває нові сили в собі та розкривається як у творчості, так і в особистому житті.
Прийняття свого віку дало їй відчуття свободи й принесло те, чого раніше не було у її житті, що дарує справжнє задоволення.
"Працювати з Олею над квітневим номером було справжнім задоволенням. Хоча до цього ми не були знайомі, я відразу зрозумів, що це буде крута співпраця. Оля - професійна, відкрита й упевнена в собі, а це дуже важливо для такої зйомки. Ми завжди прагнемо зробити весняну обкладинку яскравою та незабутньою, і цього разу нам це точно вдалося", - прокоментував співпрацю головний редактор "Playboy Україна" Влад Іваненко.
"Результат перевершив очікування - стильний, чуттєвий, сміливий і водночас елегантний. Впевнений, що цей випуск стане особливим для читачів. Дякую Олі за довіру, а команді - за фантастичну роботу!", - додав він.
Шанувальники співачки висловлюють захоплення під фото, яке Оля опублікувала у соцмережах.
У коментарях артистка отримує безліч компліментів, відзначаючи її неймовірну красу та впевненість.
До слова, зйомки для фотосесії відбулися у Франції під час європейського туру артистки. Традиційно фотографкою була Соня Плакидюк.
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