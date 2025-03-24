ua en ru
Пн, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

46-річна Полякова з оголеними грудьми позувала для обкладинки Playboy: гаряче фото

Понеділок 24 березня 2025 13:00
UA EN RU
46-річна Полякова з оголеними грудьми позувала для обкладинки Playboy: гаряче фото Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

46-річна співачка Оля Полякова, відома своїм яскравим стилем і відвертими образами, цього разу пішла ще далі. Українська поп-діва вперше з’явилася на обкладинці легендарного чоловічого журналу Playboy. Це її перша ню-фотосесія з 2016 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Оля Полякова, якій цього року виповнилося 46, продовжує доводити, що справжня краса не залежить від віку.

Співачка нині перебуває у найкращій формі й демонструє, що чудова фізична форма - це не про вік у паспорті, а про бажання та наполегливу працю.

Вона зізнається, що тепер відчуває нові сили в собі та розкривається як у творчості, так і в особистому житті.

Прийняття свого віку дало їй відчуття свободи й принесло те, чого раніше не було у її житті, що дарує справжнє задоволення.

"Працювати з Олею над квітневим номером було справжнім задоволенням. Хоча до цього ми не були знайомі, я відразу зрозумів, що це буде крута співпраця. Оля - професійна, відкрита й упевнена в собі, а це дуже важливо для такої зйомки. Ми завжди прагнемо зробити весняну обкладинку яскравою та незабутньою, і цього разу нам це точно вдалося", - прокоментував співпрацю головний редактор "Playboy Україна" Влад Іваненко.46-річна Полякова з оголеними грудьми позувала для обкладинки Playboy: гаряче фотоОля Полякова на обкладинці Playboy (фото: instagram.com/playboyukraine.official)

"Результат перевершив очікування - стильний, чуттєвий, сміливий і водночас елегантний. Впевнений, що цей випуск стане особливим для читачів. Дякую Олі за довіру, а команді - за фантастичну роботу!", - додав він.

Реакція юзерів на "гарячу" обкладинку з Поляковою

Шанувальники співачки висловлюють захоплення під фото, яке Оля опублікувала у соцмережах.

У коментарях артистка отримує безліч компліментів, відзначаючи її неймовірну красу та впевненість.

  • Якщо ці груди не зроблені, а справжні у такому віці, то я вам дуже заздрю, по доброму. Ви - неймовірна
  • Шикарна! Краса в молодості від природи, краса після 40-ка від титанічної роботи над собою!
  • Це підпал! Шикарно, фантастично, суперово виглядаєте, Олю! Просто ракета, бомба, петарда!
  • На Олю гріх не подивитись, погортати обома руками, перечитати перед сном
  • Розкішна жінка, неймовірна красуня

До слова, зйомки для фотосесії відбулися у Франції під час європейського туру артистки. Традиційно фотографкою була Соня Плакидюк.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова Playboy Зірки шоу-бізнесу
NEWS
США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо
США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо