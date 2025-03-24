46-річна Полякова з оголеними грудьми позувала для обкладинки Playboy: гаряче фото

46-річна співачка Оля Полякова, відома своїм яскравим стилем і відвертими образами, цього разу пішла ще далі. Українська поп-діва вперше з’явилася на обкладинці легендарного чоловічого журналу Playboy. Це її перша ню-фотосесія з 2016 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Оля Полякова, якій цього року виповнилося 46, продовжує доводити, що справжня краса не залежить від віку.

Співачка нині перебуває у найкращій формі й демонструє, що чудова фізична форма - це не про вік у паспорті, а про бажання та наполегливу працю.

Вона зізнається, що тепер відчуває нові сили в собі та розкривається як у творчості, так і в особистому житті.

Прийняття свого віку дало їй відчуття свободи й принесло те, чого раніше не було у її житті, що дарує справжнє задоволення.

"Працювати з Олею над квітневим номером було справжнім задоволенням. Хоча до цього ми не були знайомі, я відразу зрозумів, що це буде крута співпраця. Оля - професійна, відкрита й упевнена в собі, а це дуже важливо для такої зйомки. Ми завжди прагнемо зробити весняну обкладинку яскравою та незабутньою, і цього разу нам це точно вдалося", - прокоментував співпрацю головний редактор "Playboy Україна" Влад Іваненко. Оля Полякова на обкладинці Playboy (фото: instagram.com/playboyukraine.official)

"Результат перевершив очікування - стильний, чуттєвий, сміливий і водночас елегантний. Впевнений, що цей випуск стане особливим для читачів. Дякую Олі за довіру, а команді - за фантастичну роботу!", - додав він.

Реакція юзерів на "гарячу" обкладинку з Поляковою

Шанувальники співачки висловлюють захоплення під фото, яке Оля опублікувала у соцмережах.

У коментарях артистка отримує безліч компліментів, відзначаючи її неймовірну красу та впевненість.

Якщо ці груди не зроблені, а справжні у такому віці, то я вам дуже заздрю, по доброму. Ви - неймовірна

Шикарна! Краса в молодості від природи, краса після 40-ка від титанічної роботи над собою!

Це підпал! Шикарно, фантастично, суперово виглядаєте, Олю! Просто ракета, бомба, петарда!

На Олю гріх не подивитись, погортати обома руками, перечитати перед сном

Розкішна жінка, неймовірна красуня

До слова, зйомки для фотосесії відбулися у Франції під час європейського туру артистки. Традиційно фотографкою була Соня Плакидюк.

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