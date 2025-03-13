43-річна жінка скинула 20 кг без дієт. Вона назвала 14 продуктів, які змінили її тіло

Які продукти їсть жінка

Тваринний білок

Першим у її списку - тваринний білок. Зазвичай це кістковий бульйон і свіжі фермерські яйця вранці, курка або яловичина на обід. Тоді як на вечерю вона обирає свинина або риба.

"Я схудла на 20 кг у віці 43 роки без дієт чи Ozempic", - написала вона.

Здоровий жир

Здорові жири можуть бути корисними під час схуднення, оскільки вони допомагають підтримувати відчуття ситості, знижують апетит і сприяють нормалізації обміну речовин.

Вони також важливі для здоров’я серця, мозку та шкіри. Окрім того, здорові жири, такі як омега-3 жирні кислоти, допомагають зменшити запалення та підтримувати рівень енергії.

Рут Сукуп включила у свій раціон олію авокадо, вершкове масло, а також поживні молочні продукти - жирні вершки, вершковий сир, сир, сметану і грецький йогурт.

Овочі

Овочі є дуже корисними під час схуднення. Вони мають низьку калорійність, але водночас багаті на вітаміни, мінерали, клітковину і воду.

Завдяки високому вмісту клітковини, овочі сприяють тривалому відчуттю ситості, що допомагає уникати переїдання.

"Багато броколі, цвітної капусти, шпинату, спаржі, болгарського перцю, цибулі, часнику, помідорів, моркви та брюссельської капусти", - зазначила жінка.

Свіжі ягоди

Фрукти також є списку покупок Рут, особливо свіжі ягоди. Переважно це полуниця, чорниця та малина.

Ягоди є відмінним джерелом вітамінів, таких як вітамін C, а також важливих мінералів, зокрема калію, що необхідні для підтримки нормального функціонування організму під час схуднення.

Ферментовані продукти

За словами тренера, вона намагається їсти принаймні трохи ферментованої їжі щодня заради пробіотиків.

"Мій улюблений кімчі, але я також люблю свіжу квашену капусту чи кефір", - додала вона.

Крохмаль

Крохмаль також є частиною її раціону. Він є основним джерелом повільно засвоюваних вуглеводів, які забезпечують організм стабільною енергією протягом тривалого часу. Це допомагає уникнути різких коливань рівня цукру в крові та підтримує енергію упродовж дня.

"Я не їм багато крохмалистої їжі, але я люблю хліб на заквасці, а також іноді готую картоплю або рис до обіду, залежно від того, що ми їмо", - каже вона.

Приправи

Приправи можуть бути чудовим доповненням до раціону під час схуднення, оскільки вони додають смаку їжі без додаткових калорій. Загалом жінка обирає сіль, перець, часник, свіжа зелень та гострий соус.

Як Рут Сукуп виглядала до та після схуднення (фото: кадр з відео)

Що виключила з раціону

Маргарин

Один з основних недоліків маргарину - це наявність трансжирів, які утворюються під час процесу гідрогенізації (перетворення рідких олій у тверді). Трансжири підвищують рівень "поганого" холестерину, що збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Високооброблена олія насіння

Олії насіння, такі як соєва, кукурудзяна, соняшникова та інші, можуть бути шкідливими для здоров’я.

Під час обробки олії, зокрема при високих температурах, можуть утворюватися трансжири - шкідливі для здоров’я сполуки, які можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину (LDL) в крові, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Високі температури, які використовуються для обробки насіннєвих олій, можуть спричиняти утворення шкідливих речовин, таких як акриламід, який має канцерогенні властивості.

Цукор

Жінка також намагається уникати цукру. Вона його замінює монкфрутом, який є здоровою натуральною альтернативою.

Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози

За словами Рут, це ще один дуже токсичний і запальний інгредієнт, якого вона намагається уникати. Однак, на жаль, він занадто поширений у багатьох оброблених харчових продуктах.

Високий рівень фруктози в раціоні може сприяти розвитку запалень в організмі, що підвищує ризик серцево-судинних захворювань, інсультів, артритів та інших хронічних захворювань.

Фасовані гарніри

Тренер також рекомендує уникати упакованих гарнірів, таких як суміші рисового плову, картоплі та інших. Це високооброблені продукти, які завдають сильної шкоди.

Зернові сніданки

Необхідно уникати солодких пластівців на сніданок. Більшість проходить високу обробку і містить багато добавок і цукру. Якщо ви хочете їсти каші, вибирайте страви з більшим вмістом клітковини та меншим вмістом цукру.

Фруктовий сік

За словами Рут, фруктовий сік може здатися поживним, але його слід уникати.

Деякі соки, позначені як "натуральні", можуть бути насправді зроблені з концентрату або містити лише частину натурального соку, доповнену водою та підсолоджувачами, що знижує їх харчову цінність.

Щоб уникнути цих негативних наслідків, краще обирати свіжовичавлені соки без додавання цукру або, ще краще, вживати фрукти цілком, оскільки вони містять клітковину та інші корисні речовини.

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