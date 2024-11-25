43-річна Періс Гілтон зізналася, чи робила пластичні операції

Періс Гілтон, яка нещодавно показала своїх дітей , цього разу прокоментувала тему пластичних операцій. Зокрема, американська світська левиця зізналася, чи вдавалася до подібних процедур.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її коментар для подкасту Zach Sang Show пише про це детальніше.

Що говорить Гілтон про пластичні операції

Так, акторка, виконавиця і благодійниця розповідає, що ніколи не робила таких "процедур краси", натомість вона пишається своєю натуральною красою.

"Я справді пишаюся тим, що я вся натуральна", - підкреслює Періс.

"Я тримаюся подалі від сонця. Я ніколи не робила ботокс, ін'єкції, операції - абсолютно нічого", - також зазначила вона.

Чи робила Періс Гілтон пластичні операції (фото: instagram.com/parishilton)

Зірка, як відомо, здобула шалену популярність як учасниця шоу "Просте життя", де також знялася її подруга Ніколь Річі, донька співака Лайонела Річі. Шоу виходило на каналі Fox і мало величезний успіх, проте сварка Гілтон та Річі призвела до того, що після трьох сезонів програма була закрита. Наступні четвертий і п'ятий сезони вийшли на каналі E!.

Окрім того, Гілтон знялася у стрічках "Дев'ять життів", "Модна мама", "Будинок воскових фігур". За роль Пейдж Едвардс у "Будинку воскових фігур" вона отримала премію та була номінована в категорії "Прорив року".

Також Періс має неабиякі успіхи у музичній кар’єрі: вона випустила кілька сольних альбомів, які отримали визнання.

А ще Періс зайнялася бізнесом, випустивши лінію парфумерії спільно з компанією Parlux Fragrances.

У 2007 році зірка заявила, що хоче, аби її заморозили після смерті. Вона перерахувала значну суму до Інституту кріоніки, щоб у майбутньому вчені "змогли її воскресити". "Завдяки цьому моє життя може продовжитися на сотні тисяч років", - говорила селебриті.

Чим відома Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)

Що стосується особистого життя, то разом із своїм обранцем Картером Реумом світська левиця виховує двох дітей - сина Фенікса та доньку Лондон.