43-річна Періс Гілтон зізналася, чи робила пластичні операції
Періс Гілтон, яка нещодавно показала своїх дітей, цього разу прокоментувала тему пластичних операцій. Зокрема, американська світська левиця зізналася, чи вдавалася до подібних процедур.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її коментар для подкасту Zach Sang Show пише про це детальніше.
Що говорить Гілтон про пластичні операції
Так, акторка, виконавиця і благодійниця розповідає, що ніколи не робила таких "процедур краси", натомість вона пишається своєю натуральною красою.
"Я справді пишаюся тим, що я вся натуральна", - підкреслює Періс.
"Я тримаюся подалі від сонця. Я ніколи не робила ботокс, ін'єкції, операції - абсолютно нічого", - також зазначила вона.
Чи робила Періс Гілтон пластичні операції (фото: instagram.com/parishilton)
Зірка, як відомо, здобула шалену популярність як учасниця шоу "Просте життя", де також знялася її подруга Ніколь Річі, донька співака Лайонела Річі. Шоу виходило на каналі Fox і мало величезний успіх, проте сварка Гілтон та Річі призвела до того, що після трьох сезонів програма була закрита. Наступні четвертий і п'ятий сезони вийшли на каналі E!.
Окрім того, Гілтон знялася у стрічках "Дев'ять життів", "Модна мама", "Будинок воскових фігур". За роль Пейдж Едвардс у "Будинку воскових фігур" вона отримала премію та була номінована в категорії "Прорив року".
Також Періс має неабиякі успіхи у музичній кар’єрі: вона випустила кілька сольних альбомів, які отримали визнання.
А ще Періс зайнялася бізнесом, випустивши лінію парфумерії спільно з компанією Parlux Fragrances.
У 2007 році зірка заявила, що хоче, аби її заморозили після смерті. Вона перерахувала значну суму до Інституту кріоніки, щоб у майбутньому вчені "змогли її воскресити". "Завдяки цьому моє життя може продовжитися на сотні тисяч років", - говорила селебриті.
Чим відома Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Що стосується особистого життя, то разом із своїм обранцем Картером Реумом світська левиця виховує двох дітей - сина Фенікса та доньку Лондон.
Ми писали, що Гілтон жорстко розкритикували за поводження з дітьми.
Також Гілтон згадувала, як у підлітковому віці вона зазнавала сексуального насильства.