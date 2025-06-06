40-річна жінка схудла на 50 кг без дієт та жорстких обмежень: ось що вона робила

Американка Ніколь Дворачек схудла зі 108 кілограмів до 58 завдяки не новомодним дієтам, а правильному підходу до харчування. Жінка близько 15 років намагалась втратити зайву вагу і їй вдалось це зробити завдяки простим 5 змінам.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Wales online .

Історія схуднення

Зараз у 40 років Ніколь важить 58 кілограмів і почуває себе впевнено , ніж будь-коли.

"Мені знадобилося 15 років, щоб дійти сюди, але це не мало зайняти стільки часу. Якби я могла повернутися назад і поговорити з собою 25-річною, я б сказала: "ти незламна", - розповіла жінка.

Вона перепробувала багато дієт і вона завдяки ним худла, але після закінчення знову набирала вагу.

Ніколь найняла коуча для розробки індивідуальної стратегії, яка враховувала її гормони, стрес, сон та спосіб життя.

"Цей чоловік не просто змінив моє життя, він його врятував. Дав мені поради, щоб перестати сидіти на дієтах і почати жити", - додала вона.

Відтоді Ніколь назавжди скинула зайву вагу та допомагає іншим жінкам цього досягнути.

"Найшвидший шлях до тіла вашої мрії? Повільний, сталий план, який насправді працює довгостроково", - сказала вона.

Ніколь Дворачек до схуднення (фото: walesonline.co.uk)

5 пра вил схуднення

Ніколь Дворачек назвала 5 правил, які допомогли їй схуднути:

білок - їжте 0,7-1 грам на кожен кілограм вашої ваги щодня

ви їсте більше, ніж думаєте - важливо дотримуватись норми контролювати рівень білка та клітковини

силові тренування допомагають створити тіло мрії

ходіть щодня - 8-10 тисяч кроків на день. Це безкоштовно, легко та неймовірно ефективно

відмовтеся від дієтичного менталітету та постійного підрахунку калорій - слухайте своє тіло та їжте різноманітну корисну їжі

Зараз Ніколь зосереджена на нарощуванні м’язів, відновленні метаболічного здоров’я та наданні жінкам можливості перестати зациклюватися на вагах.

Вона працює з жінками, які долають менопаузу, гормональний дисбаланс та вигорання.

"Ви не можете сидіти на дієтах так, як у 25 років. Вам потрібен план на цей період життя", - пояснила вона.