40 котов и собаку бросили в квартире Киева: видео и детали инцидента

В однокомнатной квартире Киева волонтеры обнаружили 40 котов и одну собаку, которых горе-хозяйка бросила на произвол судьбы в арендованном жилье. Все свои природные нужды животные месяцами справляли на пол и продолжали плодить новых котят.

Животных передали на передержку волонтерам, где их обследуют и подлечат. Теперь котики и Йоркширский терьер будут ждать новых заботливых хозяев, сообщается в сюжете ТСН.

В Киеве бросили 40 котов и собаку в квартире коллаж: (фото: facebook.com/catfair.kyiv)

Хозяйка квартиры последний раз наведывалась в жилище весной. Тогда в помещении было пять котов, которых она попросила отдать в приют. Когда перестала поступать плата за квартиру и пришли платежки с долгами, Татьяна решила проведать арендатора.

Когда зашла в помещение, была шокирована. Животные бросились на нее и подняли страшный крик. Истощенные испуганные животные месяцами жили в собственных экскрементах.

Волонтер рассказала, что мисок в квратире не было. Но то, что коты были живыми, означает, что кто-то их скудно, но все же кормил.

В Киеве бросили 40 котов и собаку в квартире коллаж: (фото: facebook.com/catfair.kyiv)

15 котов все еще остаются жить у хозяйки квартиры, остальных разобрали волонтеры на передержку.

В квартире стоит жуткая вонь, роятся мухи, повюду фекалии животных.

С Ольгой, арендатором квартиры, удалось связаться. Но она утверждает, что котов бросила не она, а хозяйку жилья назвала настоящим дьяволом. В свою очередь, Татьяна требует у арендаторши компенсацию за ремонт квартиры.

Волонтеры из благотворительного фонда "Кото-ярмарок" просят помощи в лечении и передержке животных. Помочь брошенным котам и Йоркширскому терьеру можно здесь.

В Киеве бросили 40 котов и собаку в квартире коллаж: (видео: YouTube/ТСН)