Всего 40%: известный доктор рассказал, когда в Украине может закончиться пандемия

Пандемия коронавируса в Украине завершится тогда, когда 40% населения переболеют либо будут привиты.

Об этом сообщил киевский инфекционист Евгений Дубровский в эфире канала "UA Перший".

"Для того, чтобы остановился коронавирус, нужно, чтобы 40% населения переболело или было привито", - рассказал Дубровский.

Доктор отметил, что один больной коронавирусом человек заражает где-то 4-5 людей.

"Также есть и другие мнения, они более позитивные. Они говорят о том, что достаточно даже 20% населения", - отметил врач.

Дубровский рассказал, что в результате исследований ученые выяснили, что приблизительно 20-30% населения всего мира коронавирус никогда не затронет. Все дело в перекрестном иммунитете. У этих людей уже есть ответ Т-клеток.

Доктор подытожил, что для обретения коллективного иммунитета, всему миру не нужно переболеть. Но, по словам медика, из-за недостоверной статистики COVID-19 в Украине мы точно не можем знать, сколько же людей точно уже перенесло инфекцию.

"Мы можем смело умножать на 5 число переболевших и мы не ошибемся", - сказал Дубровский, отметив, что 2/3 украинце тесты просто не делают.

Доктор Дубровский рассказал о коллективном иммунитете