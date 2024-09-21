4 зірки, які публічно помстилися своїм колишнім

Не всі розставання закінчуються мирно. Ображені на своїх колишніх партнерів, ці зірки вирішили не тримати образу в собі і влаштували публічну помсту, вивівши особисті розбірки на широкий загал.

Шакіра

За чутками, причиною розлучення Шакіри і Жерара Піке стали зради футболіста. Офіційно пара це не підтвердила, але співачка не приховує, що екс-коханий вчинив з нею погано.

Вона випустила пісню, де звинуватила його в нарцисизмі, а також уклала контракт з музичною платформою - титульним спонсором "Барселони", за яку грає Піке. Тепер на футболці спортсмена, крім його імені, буде красуватися ім'я колишньої.

Шакіра і Жерара Піке (фото: instagram.com/shakira)

Кім Кардашьян

Після розриву з Каньє Вестом Кім Кардашьян залишила дітей із собою, але не перешкоджала тому, щоб колишній чоловік провідував їх і проводив із ними час. Однак Вест пізніше заявив, що його не пустили на день народження доньки, натякаючи, що модель нібито не дає йому бачитися з дітьми.

Каньє Вест і Кім Кардашьян (фото: Getty Images)

Насправді, репер без проблем потрапив на свято і привітав іменинницю. Але справжню лють він відчув, коли дізнався, що Кім без вагань довіряє дітей своєму новому партнеру Піту Девідсону.

Коміка помітили на прогулянці з 6-річним Сейнтом, де вони весело проводили час, відвідуючи кафе і магазини. Виконавець почав погрожувати новому обранцю світської левиці, а у відповідь Піт відправив йому фото з ліжка з Кім, що, як виявилося, не викликало заперечень у самої Кардашьян.

Піт Девідсон (фото, Getty Images)

Іззі Азалія

У 2016 році Іггі Азалія планувала вийти заміж за свого бойфренда Ніка Янга, але весілля так і не відбулося, і пара розпалася. Причиною стала зрада баскетболіста. Дізнавшись про невірність Янга, Азалія спалила весь його одяг, про що пізніше поділилася з фанатами на своєму концерті. Спочатку вона намагалася позбутися речей, кинувши їх у басейн, але незабаром вирішила діяти більш рішуче.

"Я відправила йому смс і зняла відео. Не знаю, де ти зараз. Напевно, з якоюсь дівчиною. Сподіваюся, ви швидко доберетеся додому. Тому що ми ж переходимо від дешевого до дорогого", - заявила вона.

Іззі Азалія (фото: instagram.com/thenewclassic)

Джастін Тімберлейк

Після розриву з Брітні Спірс Джастін Тімберлейк створив пісню "Cry Me a River", присвячену зраді своєї колишньої партнерки. У відеокліпі він використовував актрису, яка зовні нагадує Спірс.

"У минулому страждання допомагало мені складати пісні. Cry Me a River була написана за часів, коли я відчував душевний біль", - говорив Джастін.

Джастін Тімберлейк (фото: instagram.com/justintimberlake)