4 українські зірки, які робили пластичні операції, а ви й не помітили

Надя Дорофєєва

За останні роки вона набула величезної популярності. Раніше виступала у складі дуету "Время и Стекло", але пізніше вирішила зосередитися на сольній кар'єрі.

Знаменитість активно запрошують на телевізійні проєкти та пропонують співпрацю в рекламних кампаніях косметичних брендів, адже виробники впевнені, що її шанувальники захоплюються її красою.

Артистка запевняє: ніяких маніпуляцій зі своїм обличчям вона ніколи не проводила.

Втім, деякі користувачі мережі мають іншу думку, що у житті співачки все ж таки були хірургічні та косметологічні втручання.

Звернули фани увагу на ніс Надії, який у молодості виглядав інакше. Цілком можливо, що Дорофєєва трішки коригувала його форму.

Дорофєєва до та після ймовірної пластики носа (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Софія Ротару

76-річна українська співачка Софія Ротару вражає своїм зовнішнім виглядом. Артистка завжди була відома своєю красою, а зараз має вигляд щонайменше на 20 років молодше. Її обличчя практично позбавлене зморшок.

Безумовно, справа не тільки в генетиці та правильному догляді. Очевидно, що Софія Ротару вдавалася до підтяжки обличчя і блефаропластики.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова ретельно приховує той факт, що вдавалася до пластики грудей. Після народження сина вона зважилася на операцію, проте не збільшувала об'єм, а зробила підтяжку і коригування форми бюста.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Ольга Мартиновська

А ось відома кулінарка та суддя шоу “МастерШеф” Ольга Мартиновська не приховує те, що зверталася до пластичного хірурга.

Зірка зробила процедуру блефаропластики - операцію, спрямовану на видалення надлишків шкіри і жирової тканини з верхніх і нижніх повік. Вона допомагає позбутися мішків під очима, усунути навислу повіку і зробити погляд більш відкритим і свіжим.

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