4 смертельних ДТП за участі українських суддів, яких так і не покарали

Юрій Грица

9 серпня 2011 року суддя Господарського суду Івано-Франківської області Юрій Грица на "Волзі" в'їхав у ремонтників "Водоекотехпрому". Внаслідок ДТП загинув 60-річний Євген Черепаха, а 41-річний Степан Щур отримав інвалідність.

Експертиза виявила, що Грица був за кермом п'яний. Сам суддя визнав це під час слухань.

Слідчі дії тривають досі. При цьому винуватець смертельної ДТП продовжує працювати суддею.

Віктор Амарович

2014 року на трасі Київ - Чоп позашляховик Амаровича вилетів на зустрічну смугу і протаранив "сімку", яка злетіла у кювет. Водій легковика загинув на місці події. Також джип зачепив ще одне чи два авто.

Експертиза показала, що суддя був у стані сп'яніння, але попри це прокурор заявив, що Амаровича не можуть звільнити, бо не вистачає доказів.

Віктор Волощук

Суддя Олевського райсуду Житомирської області Віктор Волощук у 2015 році виїхав на зустрічну смугу й збив 21-річного мотоцикліста. Хлопець помер того ж дня. Суддя відмовився проходити тест на рівень алкоголю в крові, хоча свідки стверджували, що той був напідпитку. Невдовзі Волощук зник із місця події.

Суд визнав його винним у ДТП, але від відбування покарання Волощука звільнили. Підставою для цього стала норма закону, що передбачає амністію для ліквідаторів та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Волощука на певний час відсторонили від посади, але невдовзі повернули на роботу. 2020-го року він пішов у відставку і тепер має довічну суддівську пенсію.

Сергій Корнієнко

У грудні 2017-го Сергій Корнієнко скоїв смертельну ДТП у Києві. На своєму Land Rover Freelander суддя наїхав на чоловіка на пішохідному переході. Від отриманих травм постраждалий згодом помер. Рівень алкоголю в крові судді перевищував допустиму норму в дев’ять разів.

Після ДТП Корнієнко ще продовжував очолювати Васильківський міжрайонний суд.

Зауважимо, що керування автомобілем у стані сп'яніння, у результаті якого постраждали чи загинули люди, є злочином, за який можна сісти до в'язниці від 5 до 10 років.

Однак жодного з вище перечислених суддів до кримінальної відповідальності так і не було притягнуто! Ба більше: троє з чотирьох пішли у відставку на довічне утримання і, за інформацією фундації DEJURE, досі отримують гроші з бюджету! Лише одного (суддю Корнієнка) Вища рада правосуддя звільнила.

Карма для Тандира?

Нагадаємо, що у 2021 році Тандир допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за ст. 124 КУпАП (спричинення ДТП).

А за ст. 130 КУпАП (п'яне водіння) Усатова "відмазав" суддя Печерського райсуду Олег Білоцерківець, бо закрив справу за строками.

Тоді Усатов спричинив пʼяне ДТП, що призвело до тяжких травм хребта водія іншого авто.

"Хоча Перша Дисциплінарна палата ВРП тимчасово відсторонила суддю Усатова від здійснення правосуддя, у діях судді Тандира порушень не знайшла і той не поніс жодного покарання", - розповіли у DEJURE.

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