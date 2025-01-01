4 продукти, які здатні зменшити біль при менструації

Полегшити симптоми менструації можна без ліків, а за допомогою продуктів харчування. Лікар назвав 4 суперпродукти, які покращать стан та настрій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського лікаря Карана Раджа.
Експерт сказав, що насіння, горіхи та шпинат є чудовою їжею, яку варто включити у свій раціон, щоб полегшити біль. А на ніч можна з’їсти кілька шматочків чорного шоколаду.
Гормональні коливання, які виникають під час менструального циклу, можуть призвести до закрепу. Тому варто їсти
У той же час деякі продукти можуть зумовлювати збільшення вираженості болю або спазмів під час менструації:
@dr.karanr The dreaded cramps OC: @Jessie • wife • mama original sound - Dr Karan Raj
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