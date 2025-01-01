4 продукти, які здатні зменшити біль при менструації

Як полегшити біль

Експерт сказав, що насіння, горіхи та шпинат є чудовою їжею, яку варто включити у свій раціон, щоб полегшити біль. А на ніч можна з’їсти кілька шматочків чорного шоколаду.

Гормональні коливання, які виникають під час менструального циклу, можуть призвести до закрепу. Тому варто їсти

Які продукти можуть збільшувати біль

У той же час деякі продукти можуть зумовлювати збільшення вираженості болю або спазмів під час менструації: