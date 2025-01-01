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4 продукти, які здатні зменшити біль при менструації

Які продукти полегшують симптоми менструації (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Полегшити симптоми менструації можна без ліків, а за допомогою продуктів харчування. Лікар назвав 4 суперпродукти, які покращать стан та настрій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського лікаря Карана Раджа.

Як полегшити біль

Експерт сказав, що насіння, горіхи та шпинат є чудовою їжею, яку варто включити у свій раціон, щоб полегшити біль. А на ніч можна з’їсти кілька шматочків чорного шоколаду.

Гормональні коливання, які виникають під час менструального циклу, можуть призвести до закрепу. Тому варто їсти

Які продукти можуть збільшувати біль

У той же час деякі продукти можуть зумовлювати збільшення вираженості болю або спазмів під час менструації:

  • продукти з високим ступенем переробки: високоенергетичні продукти, що містять невелику кількість поживних речовин, такі як їжа на виніс, чіпси, печиво, пончики та оброблене м’ясо
  • кофеїн - він обмежує кровообіг, оскільки викликає звуження кровоносних судин і таким чином призводить до сильніших спазмів 
  • алкоголь - хронічне вживання знижує рівень магнію у плазмі крові. Магній важливий для розслаблення м’язів та підтримки кровотоку
@dr.karanr The dreaded cramps OC: @Jessie • wife • mama original sound - Dr Karan Raj
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