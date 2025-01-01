4 продукти, які здатні зменшити біль при менструації
Полегшити симптоми менструації можна без ліків, а за допомогою продуктів харчування. Лікар назвав 4 суперпродукти, які покращать стан та настрій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського лікаря Карана Раджа.
Як полегшити біль
Експерт сказав, що насіння, горіхи та шпинат є чудовою їжею, яку варто включити у свій раціон, щоб полегшити біль. А на ніч можна з’їсти кілька шматочків чорного шоколаду.
"Найчастішим винуватцем є мимовільний спазм м’язів тазового дна та анальних сфінктерів, спричинений підвищеним рівнем простагландинів. Нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен і напроксен, в основному є антипростагландинами, які можуть допомогти контролювати або обмежити цей біль при скороченні", - пояснив лікар.
Гормональні коливання, які виникають під час менструального циклу, можуть призвести до закрепу. Тому варто їсти більше клітковини.
"Не тільки тому, що вона сприяє регулярній дефекації, але клітковина може зупинити всмоктування естрогену та прогестерону, що може спричинити біль і дисфункцію, пов’язану з калом під час менструального циклу", - додав медик.
Якщо ви збільшите споживання шпинату, горіхів, насіння та темному шоколаду, то вони містять не лише клітковину, але й магній, який є м’язовим релаксантом і може полегшити спазми.
Які продукти можуть збільшувати біль
У той же час деякі продукти можуть зумовлювати збільшення вираженості болю або спазмів під час менструації:
- продукти з високим ступенем переробки: високоенергетичні продукти, що містять невелику кількість поживних речовин, такі як їжа на виніс, чіпси, печиво, пончики та оброблене м’ясо
- кофеїн - він обмежує кровообіг, оскільки викликає звуження кровоносних судин і таким чином призводить до сильніших спазмів
- алкоголь - хронічне вживання знижує рівень магнію у плазмі крові. Магній важливий для розслаблення м’язів та підтримки кровотоку
@dr.karanr The dreaded cramps OC: @Jessie • wife • mama original sound - Dr Karan Raj
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