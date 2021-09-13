У 4-летнего сына украинской певицы случился инсульт: звезда ошарашила признанием

По словам женщины, в 4 года у ее сына вдруг началось обратное развитие. Дальше были долгие месяцы обследований, поисков врачей и наконец диагноз.

Мята воспитывает двух сыновей (фото: instagram.com/myataua)

"Поражение головного мозга. У него на головном мозге два рубца - то есть это как инсульт случился, они не заживают. У нас таких детей даже негде было лечить в то время. Мы нашли единственную клинику и единственного врача, который правильно поставил диагноз. У нас когда-то были интернаты, и таких деток просто отдавали в такие школы-интернаты, закрывали, чтобы не видели. Что там делалось никто не знал", - рассказала Юлия Загорская (настоящее имя певицы).

До 10 лет сын звезды Юра учился в частной школе, где были специалисты, которые могли работать с такими. А последние годы Юрий уже ходит в государственную школу в инклюзивный класс. Такие учебные заведения начали появляться в нашей стране совсем недавно.

Мята с сыновьями - старшим Юрием и младшим Матвеем (фото: instagram.com/myataua)

Но несмотря на внедренную в Украине программу инклюзивного образования, 38-летняя Мята едва сдерживает эмоции: школ, где могли бы учиться дети с особенностями развития у нас катастрофически мало.

"Нам не хватает специалистов, школ, каких-то центров. Даже если создают такие центры, то они стоят просто бешеных денег! Например, инклюзивная частная школа - это минимум 25 тысяч гривен в месяц. А добавьте еще лекарства, таблетки, уколы, реабилитологи, логопеды", - говорит певица.

Мята с сыновьями (фото: instagram.com/myataua)

Но не только страна не готова к таким детям как ее сын, говорит она. Многие люди вокруг по сей день неадекватно реагируют на ее Юрия.

"Раньше, если он мог что-то выкрикнуть, сразу смотрели: "Боже, у вас не воспитанный ребенок!". Были реально ситуации, когда почему-то другой ребенок ударил Юру и Юра ответил: "Я тебе дам". Наругался. А папа это увидел, и начал бежать к моему ребенку, и что-то там ему рассказывать. Конечно Юра этого не понимает. И тогда уже заступлюсь я или муж", - поделилась артистка.