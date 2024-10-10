4 колекційні монети України, які постійно дорожчають та стануть вигідною інвестицією

Монета 20 гривень "10 років незалежності України"

Ювілейна монета "10 років незалежності України" номіналом 20 гривень була випущена Національним банком України 20 серпня 2001 року на честь 10-ї річниці проголошення незалежності України. Вона належить до серії "Відродження української державності».

Монета виготовлена зі срібла 925 проби, має масу 62,2 грама, діаметр 50 мм і її гурт має секторальне рифлення, а загальний тираж становить 1000 штук.

Монета коштує зараз 35 500 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Монета 20 гривень "Зимненський Святогірський Успенський монастир"

На аверсі монети зображені малий Державний Герб України, написи півколом "Національний банк України" зверху, рік випуску 2010 і номінал "Двадцять гривень" внизу.

У центрі - чудотворна ікона в окладі, яку підтримують ангели, з написом під нею "Зимненська ікона Пресвятої Богородиці". Ікона прикрашена трьома діамантами загальною масою не менше 0,015 карата, двома помаранчевими сапфірами масою 0,012 карата та має локальну позолоту (вміст чистого золота 0,00068 г).

Монета була випущена 30 червня 2010 року тиражем 5000 штук, має номінал 20 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби, масою 62,2 г та діаметром 50 мм.

Монета коштує зараз 10 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Набір з чотирьох монет "Пектораль"

У набір, що має форму ромба, входять чотири пам'ятні монети серії "Духовні скарби України".

Цей набір присвячений унікальному шедевру давнього ювелірного мистецтва - золотій пекторалі скіфського царя, створеній у IV столітті до н.е. Пектораль має півмісячну форму й складається з трьох ярусів: нижній зображує тварин, середній - квіти, а верхній - людей.

На аверсі правої монети в складі ромба зображено малий Державний Герб України, поруч із ним - надпис "Україна", ліворуч - рік випуску монети (2019).

Також на монеті зображено фрагмент нижнього ярусу пекторалі сцену боротьби лева з кабаном, а поряд розташовано логотип монетного двору Національного банку України. Крім того, зазначена маса монети (31,1 г), проба срібла (Ag 999) та номінал - 10 гривень.

Набір монет коштує зараз 32 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Набір із трьох срібних монет "Щедрик - колядка дзвонів"

Набір із трьох срібних пам’ятних монет випущено Національним банком України 21 грудня 2023 року. Він присвячений легендарній українській колядці "Щедрик" у світовій обробці, яка стала символом Різдва.

Монети мають номінал 10 гривень кожна, виготовлені зі срібла 999 проби, масою 31,1 грама. На аверсі розміщені рядки з пісень "Щедрик" та "Колядка дзвонів" українською й англійською мовами, а також зображення ангелів і вертепу.

Реверс монет прикрашений зображеннями культових споруд Києва та Нью-Йорка, стилізованими прапорами України та США. Тираж набору складає 5 000 штук.

Набір монет коштує зараз 19 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)