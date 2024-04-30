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33-річний українець отруївся грибами, дуже схожими на печериці: як вони виглядають

У Черкаській області 33-річний чоловік отруївся грибами (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Черкаській області зафіксували випадок важкого отруєння грибами. Чоловік з'їв гриби, які дуже схожі на печериці.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про важливі симптоми отруєння, які не можна ігнорувати.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт черкаського Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та Держпродспоживслужби.

Що відомо

33-річний чоловік зібрав гриби на подвір’ї свого будинку. Виявилось, що вони були зовні схожі на дикорослі печериці.

Наступного ранку після споживання грибів у чоловіка з’явилися симптоми отруєння.

Після цього його госпіталізували до терапевтичного відділення місцевої лікарні у стані середньої тяжкості.

Ймовірно, чоловік вживав дикорослі печериці, які дуже схожі з блідою поганкою та печерицею рудіючою отруйною.

Як виглядають печериці та бліда поганка (фото: dpssko.gov.ua)

Печериця рудіюча отруйна (фото: wikipedia)

Додамо, що росте печериця рудіюча у липні - жовтні в садах, парках, на луках, в лісах на галявинах. Вони поширені по всій Україні.

Симптоми отруєння грибами

До основних симптомів отруєння грибами відносять:

  • нудота
  • блювота
  • різкий біль у животі
  • діарея
  • запаморочення
  • відтік крові від кінцівок
  • судоми
  • поява галюцинацій

Ознаки отруєння можуть проявитися як через 30 хвилин після вживання, так і за кілька днів.

Важливо, якщо у вас виникають схожі симптоми, потрібно негайно звертатися за допомогою до фахівців.

Тяжкість отруєння грибами обумовлюється тим, що вони містять отруйні сполуки, що вибірково діють на внутрішні органи і системи людини, вражаючи шлунково-кишковий тракт, центральну нервову систему, серцево-судинну систему, печінку та нирки

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