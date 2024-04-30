33-річний українець отруївся грибами, дуже схожими на печериці: як вони виглядають

Що відомо

33-річний чоловік зібрав гриби на подвір’ї свого будинку. Виявилось, що вони були зовні схожі на дикорослі печериці.

Наступного ранку після споживання грибів у чоловіка з’явилися симптоми отруєння.

Після цього його госпіталізували до терапевтичного відділення місцевої лікарні у стані середньої тяжкості.

Ймовірно, чоловік вживав дикорослі печериці, які дуже схожі з блідою поганкою та печерицею рудіючою отруйною.

Як виглядають печериці та бліда поганка (фото: dpssko.gov.ua)

Печериця рудіюча отруйна (фото: wikipedia)

Додамо, що росте печериця рудіюча у липні - жовтні в садах, парках, на луках, в лісах на галявинах. Вони поширені по всій Україні.

Симптоми отруєння грибами

До основних симптомів отруєння грибами відносять:

нудота

блювота

різкий біль у животі

діарея

запаморочення

відтік крові від кінцівок

судоми

поява галюцинацій

Ознаки отруєння можуть проявитися як через 30 хвилин після вживання, так і за кілька днів.

Важливо, якщо у вас виникають схожі симптоми, потрібно негайно звертатися за допомогою до фахівців.

Тяжкість отруєння грибами обумовлюється тим, що вони містять отруйні сполуки, що вибірково діють на внутрішні органи і системи людини, вражаючи шлунково-кишковий тракт, центральну нервову систему, серцево-судинну систему, печінку та нирки