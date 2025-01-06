У 32 роки померла британська дреґ-королева The Vivienne: що відомо

Британська дреґ-королева The Vivienne, справжнє ім'я якої Джеймс Лі Вільямс, померла у 32 роки. Трагічну інформацію підтвердили рідні знаменитості, але причина її смерті наразі залишається невідомою.
РБК-Україна (проєкт Styler) пише детальніше, що відомо.
Смерть селебріті підтвердили 5 січня цього року. Агент Джеймса заявив, що він "помер на вихідних", і що наразі будь-які інші подробиці повідомлятися не будуть.
"Поліція розслідувала всі обставини смерті 32-річного чоловіка та дійшла висновку, що підозрілих обставин немає. Для коронера буде підготовлено відповідний звіт", - заявив представник зірки.
Виконавиця стала відомою завдяки участі в шоу RuPaul's Drag Race UK. Вона взяла такий псевдонім, оскільки часто носила одяг від британської дизайнерки Вів'єн Вествуд.
У соцмережах колеги вшановують пам'ять Вільямса, публікуючи відповідні пости. У публікаціях артиста називають "маяком креативності та автентичності", а також підкреслюють, що The Vivienne "втілювала образ справжнього чемпіона".
Американська виконавиця Мішель Візаж назвала Джеймса "маяком для багатьох" і зазначила, що буде за ним сумувати.
Вільямс народився в Північному Уельсі та перебрався до Ліверпуля у 16 років. Він мав ромське походження.
Початок його кар'єри припав на 2015 рік. Майбутня знаменитість працював в різних барах та опинився у списку найкращих разом з іншою дреґ-виконавицею Ла Вуа. Згодом він знявся у британському реаліті-серіалі RuPaul's Drag Race UK, де здобув перемогу.
Після успіху в реаліті у кар'єрі виконавця почався новий етап. У січні 2022 року The Vivienne знялася в серіалі Channel 4 "Celebrity Hunted". У квітні того ж року вона приєдналася до зйомок 7-го сезону RuPaul's Drag Race All Stars, де колишні переможці франшизи боролися за титул "Королева всіх королев".
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У 2019 році артистка одружилася з Девідом Лутфордом. У квітні 2023 року пара оголосила про розставання.
Протягом життя Джеймс зіштовхувався з гомофобними проявами і закликав членів ЛГБТК+ спільноти залишатися пильними, коли ті виходять на публіку. Вільямс також боровся із залежністю від наркотиків, зокрема від кетаміну.
До слова, дреґ-квін - людина, зазвичай чоловік, що одягається в дреґ (одяг, притаманний протилежній статі), і часто поводититься переважно жіночно, в рамках жіночої гендерної ролі.
Ми писали, що померла зірка іспанського кіно Маріса Паредес, яка втілила на екрані легендарні ролі.
Також померла зірка "Діамантової руки", батько якої був українцем.
Для написання матеріалу були використані джерела: Instagram артиста, видання Metro, The Guardian та інформація про виконавця з англомовної Вікіпедії.