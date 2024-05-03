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300-річну скрипку Страдіварі намагались незаконно вивезти з України: деталі інциденту

Зараз скрипку направили на експертизу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

На пункті пропуску Краківець митники та прикордонники вилучили у 28-річної львів'янки скрипку Страдіварі, виробництво якої датують 1713 роком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Що відомо про інцидент

"Спробу переміщення через українсько-польський кордон скрипки "Antonius Stradivarius" припинили прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску "Краківець", - йдеться у повідомленні.

Відомство повідомляє, що скрипку вилучили у 28-річної уродженки Львова, яка намагалась вивезти її до Польщі. Жінка пересувалась на легковому автомобі "Форд".

"Під час заїзду на територію пункті пропуску жінка обрала смугу "зелений коридор" та повідомила, що перевозить особисті речі. Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, легковик скерували на додаткову перевірку", - говорять прикордонники.

Скрипка може мати культурну й історичну цінність (фото: Facebook/Західного регіонального управління Держприкордонслужби України)

У багажнику авто оглядова група знайшла скрипку "Antonius Stradivarius" виробництва 1713 року. Цей музичний інструмент може становити культурну та історичну цінність.

Скрипку вилучили та направили на експертизу, аби визначити чи має вона цінність. Попередня оцінка вартості цієї скрипки - 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що згідно із законодавством України, без дозвільного документа за кордон не можна вивозити речі, які мають культурну цінність. Очевидно, у львів'янки такого документа не було.

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