30 видів психологічного насильства про які ви могли не знати

Що таке психологічне насильство

Деякі види психологічного насильства більш серйозні та руйнівні, ніж інші. Але вони не завжди можуть бути явними. Психологічне насильство часто є прихованим і саме воно руйнує людину непомітно та поступово.

Психологічне насильство може змусити вас повірити в те, що ви “недостатньо” хороші, не гідні доброго та співчутливого відношення, підтримки та безумовного прийняття. Також воно є одним з основних факторів, які сприяють розвитку проблем у сфері ментального здоров’я.

Психологічне насильство змушує вас сумніватися у власній цінності у своєму сприйнятті реальності, знижує вашу впевненість у собі, може призвести до соціальної ізоляції. Так само воно не дає вам рухатися вперед, оскільки ви не можете повірити в себе.

30 видів психологічного насильства