30 видів психологічного насильства про які ви могли не знати

Психологічне насильство - це дуже важка тема, оскільки воно часто може бути непомітним, проте руйнуючим людину зсередини.
Про те, які види психологічного насильства існують, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис психотерапевта Юлії Падун в Instagram.
Деякі види психологічного насильства більш серйозні та руйнівні, ніж інші. Але вони не завжди можуть бути явними. Психологічне насильство часто є прихованим і саме воно руйнує людину непомітно та поступово.
Психологічне насильство може змусити вас повірити в те, що ви “недостатньо” хороші, не гідні доброго та співчутливого відношення, підтримки та безумовного прийняття. Також воно є одним з основних факторів, які сприяють розвитку проблем у сфері ментального здоров’я.
Психологічне насильство змушує вас сумніватися у власній цінності у своєму сприйнятті реальності, знижує вашу впевненість у собі, може призвести до соціальної ізоляції. Так само воно не дає вам рухатися вперед, оскільки ви не можете повірити в себе.
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