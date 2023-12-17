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30 видів психологічного насильства про які ви могли не знати

30 видів психологічного насильства (фото:
Автор: Юлія Любченко

Психологічне насильство - це дуже важка тема, оскільки воно часто може бути непомітним, проте руйнуючим людину зсередини.

Про те, які види психологічного насильства існують, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис психотерапевта Юлії Падун в Instagram.

Що таке психологічне насильство 

Деякі види психологічного насильства більш серйозні та руйнівні, ніж інші. Але вони не завжди можуть бути явними. Психологічне насильство часто є прихованим і саме воно руйнує людину непомітно та поступово. 

Психологічне насильство може змусити вас повірити в те, що ви “недостатньо” хороші, не гідні доброго та співчутливого відношення, підтримки та безумовного прийняття. Також воно є одним з основних факторів, які сприяють розвитку проблем у сфері ментального здоров’я. 

Психологічне насильство змушує вас сумніватися у власній цінності у своєму сприйнятті реальності, знижує вашу впевненість у собі, може призвести до соціальної ізоляції. Так само воно не дає вам рухатися вперед, оскільки ви не можете повірити в себе. 

30 видів психологічного насильства

  • приниження 
  • придушення
  • обзивання
  • образа переконань людини/зовнішності людини
  • мінлива/непередбачувана поведінка, спрямована на вас
  • знецінення ваших досягнень 
  • насмішки
  • газлайтинг
  • публічний осуд/приниження
  • ізоляція вас від близьких 
  • використання прізвиська у спілкуванні з вами 
  • перешкода вашому зростанню
  • відмова від будь-якої відповідальності за свою поведінку 
  • спроба налаштувати інших проти вас
  • зверхнє відношення
  • відмова у прихильності 
  • тролінг
  • спотворення суті розмови 
  • загрози 
  • маніпуляції
  • читання нотацій
  • неповага
  • вимушені припущення та інтерпретації
  • використання
  • вимушена відмова від своїх потреб 
  • необґрунтоване звинувачення
  • почуття провини 
  • ізоляція від соціальних зв’язків
  • відмова від емоцій
  • розмиття ваших особистих кордонів. 

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