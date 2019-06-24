30 ударов ножом: появилось фото убийцы 9-летнего Захара

Захар Черевко убит в Киеве - появилось фото убийцы (коллаж РБК-Украина)

Предварительно, убийца Захара Черевко имеет тяжелые психические расстройства

9-летний Захар Черевко был убит 22 июня возле озера Вырлица в Киеве. Полиция установила личность убийцы – им оказался 30-летний брат отчима Захара. Правоохранители рассказали новые подробности о страшной трагедии в пресс-службе Нацполиции Украины в Киеве.

Как сообщается, подозреваемый был определен по камерам видеонаблюдения. После того, как в 20:00 22 июня маленький Захар отправился гулять и не вернулся домой, бабушка забила тревогу и объявила ребенка в розыск. Правоохранители стали проверять камеры видеонаблюдения вблизи дома и определили, что Захар вместе с мужчиной направлялся в сторону озера Вырлица. Личность мужчины была установлена.

Захар Черевко убит в Киеве - появилось фото убийцы (фото: kyiv.npu.gov.ua)

После того, как правоохранители первый раз пришли на допрос к мужчине, подозреваемый вел себя нервно, путался в показаниях. Мужчину доставили в Дарницкое управление полиции, а в это время на спецлинию 102 поступило сообщение, что в озере Вырлица рыбаки обнаружили тело ребенка, по описанию похожего на пропавшего мальчика.

Как признался сам подозреваемый, он дожидался ребенка под его домом, а потом позвал купаться на озеро. На берегу он со спины накинулся на него, начал хаотично бить его ножом в шею, спину и туловище. Как сообщали ранее, мужчина нанес мальчику более 30 колото-резаных ударов кухонным ножом, а также несколько раз ударил молотком по голове.

Захар Черевко убит в Киеве - появилось фото убийцы (фото: kyiv.npu.gov.ua)

"На теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травму черепа. На берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Правоохранителям удалось установить, что подозреваемый проживает в Киеве и ведет аморальный образ жизни.

"Злоумышленника сразу же задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что ему 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери", - сообщил Андрей Крищенко.

Захар Черевко убит в Киеве - появилось фото убийцы (видео: kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, что ранее стало известно, какой мотив преследовал убийца Захара Черевко. По его словам, он затаил обиду на 9-летнего ребенка.

Следует напомнить, что тело ребенка было найдено спустя почти сутки, 23 июня, в озере Вырлица. Спасатели нашли его на расстоянии метра от берега. Правоохранители сообщили, что подозреваемому грозит пожизненное заключение.