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30 років терпіла біль у нозі: українські лікарі дали жінці можливість вільно ходити

Лікарі у Львові врятували коліно жінці (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі провели операцію жінці, яка підвернула ногу ще 30 років тому та не могла повноцінно ходити. Майже два роки вона не могла зігнути коліно, а останні декілька місяців - уже навіть ходити.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Що відомо про жінку

61-річна Зіновія Смага з Львівської області половину свого життя приймала знеболювальні препарати. Ще в молодості вона травмувала ногу й упродовж довгих 30 років намагалась побороти біль самостійно.

Зокрема, жінка завжди знаходила причину, аби не йти до лікаря. Однак, останні кілька місяців стали для неї справжнім випробуванням: коліно практично не згиналось.

Жінка вже не могла встати з ліжка. Тому страх назавжди опинитись в інвалідному візку змусив її поїхати у лікарню.

Після ретельного обстеження лікарі діагностували деформуючий остеоартроз колінного суглоба. Це зношення та деформація суглоба. Консервативне лікування при такій патології - неефективне.

У Львові лікарі замінили суглоб жінці (facebook.com/1tmolviv)

Як пройшла операція

Лікарі знайшли єдиний вихід - тотальне ендопротезування. Це хірургічне втручання, при якому зруйнований суглоб замінюється штучним.

За півтори години хірурги встановили протез колінного суглоба пацієнтці, вирівняли ногу та відновили рухи в повному обсязі.

Уже наступного дня після операції Зіновія знову стала на ноги та зробила перші кроки.

"Коли я побачила, що стою сама, ноги рівненькі, я не повірила та заплакала. Для мене це наче початок нового життя", - сказала жінка.

І рівно за тиждень вона своїми ногами залишила лікарню та поїхала додому.

61-річна Зіновія Смага (facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі лікарям дивом вдалося врятувати життя військовому, якому снайпер влучив в голову.

Також ми писали, що у Львові лікарі врятували жінку, яку ледь не вбила ракета РФ. Загалом жінка витримала вже 10 операцій.

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