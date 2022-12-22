30 років терпіла біль у нозі: українські лікарі дали жінці можливість вільно ходити

Що відомо про жінку

61-річна Зіновія Смага з Львівської області половину свого життя приймала знеболювальні препарати. Ще в молодості вона травмувала ногу й упродовж довгих 30 років намагалась побороти біль самостійно.

Зокрема, жінка завжди знаходила причину, аби не йти до лікаря. Однак, останні кілька місяців стали для неї справжнім випробуванням: коліно практично не згиналось.

Жінка вже не могла встати з ліжка. Тому страх назавжди опинитись в інвалідному візку змусив її поїхати у лікарню.

Після ретельного обстеження лікарі діагностували деформуючий остеоартроз колінного суглоба. Це зношення та деформація суглоба. Консервативне лікування при такій патології - неефективне.

У Львові лікарі замінили суглоб жінці (facebook.com/1tmolviv)

Як пройшла операція

Лікарі знайшли єдиний вихід - тотальне ендопротезування. Це хірургічне втручання, при якому зруйнований суглоб замінюється штучним.

За півтори години хірурги встановили протез колінного суглоба пацієнтці, вирівняли ногу та відновили рухи в повному обсязі.

Уже наступного дня після операції Зіновія знову стала на ноги та зробила перші кроки.

"Коли я побачила, що стою сама, ноги рівненькі, я не повірила та заплакала. Для мене це наче початок нового життя", - сказала жінка.

І рівно за тиждень вона своїми ногами залишила лікарню та поїхала додому.

61-річна Зіновія Смага (facebook.com/1tmolviv)