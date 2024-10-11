3 продукти, які можуть захистити від діабету та серцевих хвороб

В осінню холодну пору варто додати у свій раціон три корисні продукти, які будуть не лише насичувати вітамінами, а ще й захищати від хвороб.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про головні осінні продукти, які є майже в кожному домі.
Восени люди починають замислюватись про вітаміни в пігулках.Однак, це помилка, адже осінь - це про різноманіття продуктів, які можуть забезпечити організм людини всім необхідним.
Це - прекрасне джерело клітковини, яка покращує травлення, корисна для мікробіому кишківника.
До того ж такий продукт знижує ризики розвитку багатьох захворювань - від діабету до серцевих хвороб. Також бобові багаті на фолієву кислоту (вітамін В9).
Бобові від природи мають низький вміст жиру, а оскільки це рослинна їжа, вони також не містять холестерину. Одна порція бобових, а це половина склянки, містить приблизно 115 калорій, 20 г вуглеводів, 7-9 г клітковини, 8 г білка та 1 г жиру. Бобові також мають низький глікемічний індекс, який зазвичай коливається від 10 до 40.
Він просто переповнений вітамінами, особливо так званим провітаміном А, який організм людини потім перетворює на вітамін А.
Також гарбуз багатий на вітамін С, клітковину, магній та вітамін Е.
Спробуй покуштувати гарбуз сирим, для цього краще обирати солодкі сорти, наприклад, баттернат сквош.
Яблука багаті на вітаміни, клітковину, кверцитин - флавоноїд з протизапальною дією, а також пектин. Груші теж містять багато клітковини та вітамінів. А айва багата на фітонутрієнти.
Корисні сполуки у груші
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: National Institutes of Health, WebMD, Integris health та Telegram-сторінка медичної спільноти "Бережи себе".