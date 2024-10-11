3 продукти, які можуть захистити від діабету та серцевих хвороб

Восени люди починають замислюватись про вітаміни в пігулках.Однак, це помилка, адже осінь - це про різноманіття продуктів, які можуть забезпечити організм людини всім необхідним.

Бобові

Це - прекрасне джерело клітковини, яка покращує травлення, корисна для мікробіому кишківника.

До того ж такий продукт знижує ризики розвитку багатьох захворювань - від діабету до серцевих хвороб. Також бобові багаті на фолієву кислоту (вітамін В9).

Бобові від природи мають низький вміст жиру, а оскільки це рослинна їжа, вони також не містять холестерину. Одна порція бобових, а це половина склянки, містить приблизно 115 калорій, 20 г вуглеводів, 7-9 г клітковини, 8 г білка та 1 г жиру. Бобові також мають низький глікемічний індекс, який зазвичай коливається від 10 до 40.













Гарбуз

Він просто переповнений вітамінами, особливо так званим провітаміном А, який організм людини потім перетворює на вітамін А.

Також гарбуз багатий на вітамін С, клітковину, магній та вітамін Е.

Спробуй покуштувати гарбуз сирим, для цього краще обирати солодкі сорти, наприклад, баттернат сквош.

Груші, яблука та айва

Яблука багаті на вітаміни, клітковину, кверцитин - флавоноїд з протизапальною дією, а також пектин. Груші теж містять багато клітковини та вітамінів. А айва багата на фітонутрієнти.

Корисні сполуки у груші